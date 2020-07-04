Шкарлет відхрестився від скандальної фрази про Партію регіонів

Сергій Шкарлет стверджує, що не говорив, ніби поділяє погляди Партії регіонів.

В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет стверджує, що не говорив у 2010 році про підтримку Партії регіонів.

В інтерв’ю LB.ua він назвав "дуже дивним" своє інтерв’ю десятирічної давнини.

"Повірте, я цього інтерв’ю реально не читав. І точно такого не міг сказати. Там написано, ніби я сказав, що я підтримую Партію регіонів ще з 2004-го року. Але у 2004-у році я працював лише один рік на посаді ректора приватного університету. Мені треба було форматувати навчальний процес, шукати приміщення, шукати викладачів. В 2007-2009 році я дуже плідно співпрацював з Миколою Томенком по цілій низці проектів. Скажіть мені, яка стиковка може бути з Партією регіонів?" – зазначив Шкарлет.

Він підкреслив, що не говорив, ніби поділяє погляди Партії регіонів.

"Я не давав це інтерв’ю. Можливо, там є питання, які мені ставили, але цей абзац я взагалі не пам’ятаю", – додав голова МОН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Шкарлет у 2010 році балотувався в депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів, а в одному з інтерв'ю зізнався, що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича.

"Політичні орієнтири я обрав ще в 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося випробувати на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів", – заявив тоді він.