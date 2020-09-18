Шкарлет у Раді виправдався за плагіат: питання для вчених закрито

В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що питання про плагіат у його науковій роботі закрито.

Про це чиновник розповів у п'ятницю, 18 вересня, виступаючи з трибуни Верховної Ради України.

"Щодо мого плагіату. Є два висновки професійних представників, які опубліковані на сайті, і які абсолютно спростовують ті речі, які розганяють у мережі. Я абсолютно впевнений, що для більшості вчених це питання вже давно закрито", – зазначив він.

Нагадаємо, що раніше вчені антиплагіатної ініціативи "Діссергейт" знайшли плагіат у наукових роботах Шкарлета.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі призначення Шкарлета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, частина дисертації Сергія Шкарлета виявилася плагіатом із російських джерел.

Додамо, що Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти знайшов у науковій роботі Шкарлета плагіат.