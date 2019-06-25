"Шаурму виходить жувати краще!" Зеленський відреагував на рішення ПАРЄ і викликав гнів у мережі

Президент України Володимир Зеленський розчарований рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалити резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і повернути делегацію Росії.

Він намагався переконати своїх колег, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангелу Меркель, що повернення РФ до складу ПАРЄ можливо тільки після виконання цією країною принципів Асамблеї. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

"Шкода, що наші європейські партнери нас не почули і вчинили інакше. Головним аргументом за повернення стала необхідність захисту прав людини і громадянина як вищих демократичних цінностей. Сподіваюся, що в питанні захисту демократичних цінностей ні у кого не було думок про цінності матеріальні", – заявив глава України.

Ця реакція на рішення ПАРЄ викликала резонанс серед українців, які активно почали її коментувати.

"Шаурму в тебе виходить жувати краще, ніж виконувати прямі функціональні зобов'язання із зовнішньої політики", – висловився Олег Кондратенко.

Ілюстрація Цензор.нет

"Швидкий, зухвалий, як куля різкий", – прокоментував також Олександр Чубарук.

"Не може бути. Прокинувся, поїв шаурми, викупався у фонтані", – уїдливо написала Тетяна Гавриленко.

"Просто потрібно не речі з Банкової перетягувати в новий офіс, а бути в ПАРЄ і відстоювати інтереси держави, народу, який вас вибрав!" – зазначила також одна з коментаторок.

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Як писав OBOZREVATEL:

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