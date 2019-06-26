"Шансів небагато": Саакашвілі вказали на провал виборчої кампанії

Центральна виборча комісія може виконати рішення Апеляційного адмінсуду Києва та зареєструвати партію Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил", однак шансів на перемогу в політичної сили вкрай малі.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов, відмітивши, що через низький рейтинг політсили, Саакашвілі навіть було вигідне рішення ЦВК про відмову у реєстрації.

Міхеїл Сакашвілі

"Що стосується шансів, то тут складна ситуація. Можливо, Саакашвілі і влаштовувало рішення ЦВК про відмову реєстрації, тому що сьогодні рейтинги партії "Рух нових сил" вкрай незадовільні. І ми бачимо, що Саакашвілі більше сконцентрований зараз на подіях в Одесі, і шансів взяти участь, а також отримати переможній результат під час цієї короткої кампанії, з дуже низьким стартовим рейтингом, у "Руху нових сил" небагато", – вважає Юсов.

На думку політичного експерта, у Саакашвілі було би більше шансів повернутися у велику українську політику, змістивши з поста мера Одеси Генадія Труханова та посівши його місце. Однак, якщо його партію зареєструють, він змушений буде проводити свою передвиборчу кампанію.

"Але почавши свій тур із 1 липня, до 20 липня він навіть усі обласні центри не встигне якісно опрацювати. І якщо врахувати відсутність власного великого фінансового та медіаресурсу, то для "Руху нових сил" – це дуже складна кампанія", – пояснив Юсов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Печерський районний суд Києва дозволив Саакашвілі брати участь у позачергових парламентських виборах. У такий спосіб було задоволено позов Саакашвілі з вимогою підтвердити його безперервне проживання в Україні строком не менше 5 років.

13 червня партія "Рух нових сил" оприлюднила список кандидатів, які братимуть участь у позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня.

24 червня ЦВК відмовила партії Саакашвілі в реєстрації. Причиною стало те, що політсила розглядала питання своєї участі у виборах 8 травня, тоді як вибори в Раду були призначені тільки указом Зеленського від 21 травня.

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