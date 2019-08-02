У Раді запропонували саджати у в'язницю за кнопкодавство

За "кнопкодавство" у Верховній Раді України необхідно запровадити кримінальну відповідальність, аж до тюремного ув'язнення.

Таку пропозицію озвучила в ефірі ObozTV народний депутат України VIII скликання Олена Сотник (фракція "Об'єднання "Самопоміч").

"Я би за "кнопкодавство" – а ми вносили таку ініціативу – запровадила кримінальну відповідальність. Наприклад, як в Ізраїлі", – зазначила нардеп.

За її словами, неперсональное голосування потрібно розцінювати як шахрайство.

"Це шахрайство найвищого рівня. Якщо мене люди делегують особисто голосувати за закони, а я фактично віддаю це право – яке не моє, а тільки делеговано мені – якійсь третій особі", – пояснила Сотник.

Кнопкодавство – голосування "за себе і за того хлопця" pravda.com.ua

Вона наголосила, що мова йде про державні інтереси. Тому кримінальна відповідальність може бути аж до тюремного ув'язнення.

Причому ця санкція, вважає Сотник, має застосовуватися не проти того, хто натискав кнопку, а проти того, хто віддав свою картку.

Втім, на думку політика, проблему з "кнопкодавством" можна було вирішити вже давним-давно, якщо включити систему для голосування Рада-3 (з сенсорною кнопкою).

"Увімкніть вже цю, нехай і радянського формату, але другу кнопку. Коли тобі потрібно тримати 3-4 секунди одну кнопку і натискати іншу – то вже немає шансів зробити "піаніно", – закликала Сотник.

Нардепів періодично ловлять на "кнопкодавстві". Але жодної відповідальності за це не передбачено pravda.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про забезпечення особистого голосування народними депутатами. Зокрема, він запропонував встановити за "кнопкодавство" штрафи в розмірі від 51 до 85 тисяч гривень.

За кілька днів до останнього засідання парламенту VIII скликання його спікер Андрій Парубій доручив апарату Верховної Ради вирішити всі технічні питання для запуску системи голосування за допомогою сенсорних кнопок.

Він висловив надію, що нова Рада (яка була обрана на позачергових парламентських виборах 21 липня) буде голосувати вже за допомогою сенсорних кнопок.

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