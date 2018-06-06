Сестра Олега Сенцова: Путіну краще відпустити українських в'язнів

У разі смерті Олега Сенцова на Москву чекає нова хвиля санкцій, вважає сестра ув'язненого режисера Наталія Каплан. Вона сподівається на допомогу західних лідерів у звільненні Сенцова та інших українських політв'язнів.Наталія Каплан, журналістка та двоюрідна сестра засудженого в Росії режисера Олега Сенцова, вважає, що президенту РФ Володимиру Путіну було б краще звільнити українських політв'язнів, оскільки можлива смерть ув'язненого режисера внаслідок голодування може спричинити нові санкції проти Москви та навіть зірвати Чемпіонату світу з футболу. В інтерв'ю Жанні Нємцовій Каплан зазначила, звертаючись до Путіна: "Ви подумайте, що краще: пожертвувати і відпустити людей на свободу та видатися супергероєм-гуманістом. Чи все-таки зробити собі на зло".

В інтерв'ю родичка режисера також зазначила, що стан здоров'я Олега Сенцова за чотири роки ув'язнення значно погіршився. Під час голодування він лише п'є теплу воду. Нині йому надають підтримувальну терапію. У середу, 6 червня - 24-ий день безстрокового голодування режисера з вимогою звільнити українських політв'язнів у Росії та анексованому Криму.

Каплан покладає надію на допомогу західних лідерів у звільненні Сенцова. "Було б непогано отримати дзвінок від Дональда Трампа. Сподіваємося на Німеччину, зокрема, на Ангелу Меркель. Вона (…) могла б стати тим важливим переговірником, який допоміг би зрушити справу з мертвої точки", - сказала Каплан.

Водночас, на її думку, Київ робить недостатньо для звільнення політв'язнів. Зокрема, за словами Каплан, рідні ув'язнених вже давно домагаються, щоб у справах політв'язнів в Україні був окремий уповноважений, який постійно перебував би в Росії та в Криму. Однак до цього часу цього не зроблено.

Повний текст та відеоверсію інтерв'ю Жанни Нємцової з Наталією Каплан читайте та дивіться упродовж дня на сайті DW.