Не буду касаться смыслового содержания второго тура выборов, но минувши 12 дней достаточный срок, чтобы дать оценку технологической стороне ведения компании обоими штабами.

С самого её начала штабы избрали противоположные стратегии. Если штаб Порошенко имеет целью добиться явки Зеленского 19 апреля на предписанные законом дебаты, то в штабе Зеленского делают всё возможное, чтобы их кандидат на дебаты не пришёл, как в 2010 г. не пришёл Янукович на дебаты с Тимошенко. Но нужна убедительная и понятная всем причина, чтобы не прийти, которую и ищет штаб Зеленского. С Януковичем всё и всем было понятно: он не умеет говорить, а может только приказывать или читать текст с экрана-подсказчика. Встреча один на один с Тимошенко была бы сильным ударом по его имиджу.

Янукович был администратором советского покроя, от которого требовалось не уметь говорить, а выполнять и отдавать приказы. Говорить и объяснять линию партии должен был специально обученный парторг, а не начальник-хозяйственник. Поэтому Януковичу можно было если не простить этот личный дефект, то отнестись к нему снисходительно, с поправкой на советское образование, – самое лучшее в мире.

Зеленский – человек другого времени и самое ужасное для него – считается корифеем разговорного жанра, который за словом в карман не лезет. Провал на дебатах станет, прежде всего, провалом Зеленского как остроумного актёра, и лишь затем провалом его как кандидата в президенты. Зе-кандидат провал переживёт и даже может извлечь из него выгоду, пойдя на парламентские выборы во главе партии "Слуга народа". Зе-актёр провал не переживёт, так как возникнет тема "чёрной" стороны эстрады, и кого и как "выпекают" на "фабриках звёзд". Рухнет его имидж "человека, который сам себя сделал" и встанет вопрос: как делают карьеру артисты. Вновь оживут те "вечные" сюжеты закулисы мира кино и театра, о которых многие с живым интересом читают в "Бульваре" Гордона, когда не следят за политикой и войной.

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Подозреваю, что это и есть истинная причина, по которой Зеленский не хочет прийти на дебаты с Порошенко. На них умрёт актёр Зеленский, тогда как Зеленский-кандидат может и не блестяще, но как-то сможет поддержать светский разговор с Порошенко. За Зеленского кто-то всё равно проголосует, даже если на дебатах он будет просто молчать или вставлять реплики. В первом туре он только то и делал, что молчал, но ничего – за него голосовали. Но как актёр кино и эстрады Зеленский после дебатов однозначно умрёт.

Штаб Зеленского уже убивает его репутацию и имидж. Впрочем, и сам кандидат этому всемерно помогает, когда появляется не в постановочных видеокадрах.

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"Команда Зе" сразу выбрала стратегию агрессивного совкового хамства и обвинений в стиле: вас здесь не стояло и с этим барыгой нам, чистым и возвышенным, говорить не о чем. Мы с ним говорить не будем, мы его будем сажать. Но эта стратегия сразу оказалась проигрышной, и её не спас даже "удар ниже пояса" с анализами. Наоборот, он рикошетом ударил по Зеленскому. Идея с дебатами на стадионе теперь тоже вылезает "Команде Зе" боком, так как штаб Порошенко стал гнуть линию: сначала дебаты на стадионе, а затем в студии, одно другое не отменяет. Порошенко уже начинает гоняться за Зеленским, требуя дебатов хоть каждый день и где угодно.

В штабе Зеленского идею со стадионом считали шедевром креатива, но на практике она оказалась для них неудачной. "Команда Зе" сделала новый ход, казавшейся ей идеальным, и заявила: "злочынна влада" хочет убить народного кандидата. Тележурналист Андрей Пальчевский даже начал рассказывать почти евангельские истории, как женщины берегут простого парня Зеленского и кормят проверенной пищей из своих рук, чтобы не отравили. "Злочынна влада" ответила тем, что дала ему усиленную охрану, а штаб Порошенко стал тролить "Команду Зе" и Авакова роликами, где намекал, что Зеленский нюхает кокаин и его выносит за кадр автофургон. Не очень удачный сюжет, волна, смывающая "простого парня Зе", была бы политкорректней.

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Однако, охрана от "злочынной влады" не помешала Зеленскому улететь в Париж, где с ним и с Порошенко по отдельности встретится Макрон. Штаб Зеленского обрадовался тому, что Макрон с ним встретится раньше, чем с Порошенко, и стал гордо рассказывать: Франция уже готова признать нашего кандидата президентом Украины. В "команде Зе" явно не поняли две очевидные вещи. Первая, Макрон логично хочет сначала посмотреть на Зеленского, чтобы было о чём говорить с Порошенко. Вторая, штаб Порошенко этим визитом сделал очень высокотехничный предвыборный ход, который ещё даст результат.

Команда Порошенко однозначно ведёт компанию технически более качественно, чем команда Зеленского, притом, что её исходная позиция намного хуже по всем критериям. Возникает вопрос: если "команда Зе", имея фору от первого тура и другие преимущества, настолько бездарно проваливает избирательную компанию, то что она способна сделать качественно?

Как не парадоксально, но она оказалась не способной даже остроумно шутить, притом, что именно этого и можно было от неё ожидать. "Команда Зе" могла сделать из второго тура великолепное шоу остроумия, но вместо этого вляпалась в анализы, и стала нудно бубнить заезженные тезисы о "злочынной владе" и "барыге". Хуже того, она начинает сползать к старой мантре о простом бухгалтере Вите Ющенко, отравленном "злочынной владой". Остаётся только ждать новостей об отравлении Зеленского, несмотря на женщин, берегущих его. Испытанный, но не очень удачный ход.

Похоже, "95 квартал" как украинский эстрадный феномен тоже умрёт 19 апреля вместе с Зеленским. Причём, независимо от того, выиграет Зеленский выборы или проиграет. В случае, если он выиграет, умрёт однозначно, так как нельзя представить "95 квартал", где разыгрывают комичные сценки о президенте Зеленском и его команде.

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