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Сергій Климовський
Сергій Климовський
Кандидат історичних наук, історик, археолог і блогер Всі статті автора

Кучма и Зеленский начали сдавать нас Москве

21.1т Читати матеріал російською

Дарка Чепак, пресс-секретарь Леонида Кучмы, ныне возглавляющего делегацию на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ и РФ) в Минске, опубликовала вечером 17 июля на своей странице в Фейсбук текст достигнутого в этот день соглашения.

Третий пункт его, приведенный ниже, не может не вызвать возмущения, так как Украина:

- зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату для моніторингу та верифікації, що проводяться нею, в тому числі з застосуванням її технічних засобів.

Владимир Зеленский и Леонид Кучма

Владимир Зеленский и Леонид Кучма

Українська правда

Напомню, Москва в 2015 г. и несколько раз позже пыталась продавить в Минске пункт, разрешающий группам ОБСЕ проводить мониторинг не только в Донецкой и Луганской областях, но и по всей Украине.

Порошенко и назначенная им группа переговорщиков категорически его отвергали, поскольку не секрет, что в состав групп ОБСЕ входили и агенты Кремля. Принятие такого условия на практике означает разрешение противнику вести на законных основаниях разведку по всей территории Украины под видом групп ОБСЕ либо используя подкуп их членов. Несмотря на крайне сложную ситуацию 2015 г., это предложение никогда не было принято украинской делегацией, и натолкнувшись на ее сопротивление Москва отступила.

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На практике принятие этого условия означает, что группы миссии ПАСЕ, например, могут "мониторить" Яворовский полигон в Львовской области, находящий в тысяче км от линии фронта, что выглядит, мягко говоря, нелогично. Единственное объяснение этому – желание Москвы вести легально военную разведку в Украине и получить доступ на её армейские объекты. Теперь, когда делегация РФ вернулась в ПАСЕ, а Кучма позорно согласился принять этот пункт, военная разведка РФ получила почти полную свободу рук для работы в Украине. В ближайшее время можно ожидать появления таких миссий ОБСЕ возле армейских складов, интересующих Москву, и вполне законного запуска над ними беспилотников.

Так как Кучму в Минск вернул Зеленский, то логичны два варианта: референдум по поводу договора, подписанного 17 июля Кучмой, либо досрочные президентские выборы. Разумеется, если Зеленский лично не отыграет ситуацию обратно, сказав, например, что Кучма пошутил.

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Автор
Сергій Климовський Сергій Климовський
Особи
Леонід Кучма Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вонючие расейские тролли воют. Шакалье свою косточку отрабатывает. Но вот то, как они это делают, заслуживает внимания. Некоторые прямо и тупо хают Украину. Это для определения дна помойки. Такая себе маргинальная часть стаи троллей. На них, конечно, внимания не обращаем. Но есть одно но - куча местных идиотов считает, что это быдлo что то там "выражает"! Идём дальше. Тут уже более продвинутый скот. Тупой - но продвинутый. Им уже позволена импровизация. В границах методички, конечно. Все равно - ефрейтор есть ефрейтор - хоть и фсбешный. И его безмозглость так и сквозит! Но где же на рассее набрать людей, когда вокруг одно быдлo? Но дело не в отдельно взятой твари из рассеи. Они атакуют стаей. Шакалы. Мародеры. И вот такая стая тупого шакалья воет и визжит каждый день. Везде. На каждой ветке сайта. Из каждой щели. Это не опасно. Скорее противно. Для думающих людей. Но есть ещё большое количество тупого быдлa. Любителей Лолиты и "русского мира". Всей той дряни, о которой верещат эти путЕнские шавки. На них вой стаи шакалов действует завораживающе! Остатки мозга деградируют в вату. Вата напитывается "русским миром" и "стекломоем". И уже новый скот во всю глoтку мычит - "ПутЕн - введи! Я стою рaком!" (с)
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Кого "вас"? 23% унылых шизоидных фашистов-жiдов?)))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Масленко Валентин, Валентина, шалава тупая, иди сосни путЕну
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Golan Sim
Golan Sim
По ходу, наш гениальный клизмач-архЕРолог, "раскрыв" коварные планы Кремля решил грозить нашему Зеле досрочными президентскими выборами. ))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Golan Sim, какому это "вашему" Зеле? Животное Кацaп - ты паРРашу попутало?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Golan Sim, какому это "вашему"Зеле? Животное Кацaп, ты паРРашу попутало?
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