Схема фашизма всегда одинакова, независимо от того, каким путём он получает власть – в результате насильственного переворота, как большевики, выборов – как гитлеровцы и чависты, или их комбинации, как Муссолини. Антисемитизм и расизм не обязательные спутники и атрибуты фашизма. В Италии 30% евреев состояли в партии фашистов, пока их оттуда не стали исключать, когда Муссолини попал в зависимость от Гитлера и был вынужден согласиться, что евреи – это плохо.

Все фашисты терпеть не могут демократию и либерализм, так как те основываются на силе убеждении, а фашизм – на силе принуждения. Ленин отчаянно врал, когда говорил в апреле 1918 года, что большевики Россию убедили и поэтому имеют право ею управлять. Гражданская война, которую большевики начали через месяц с целью уничтожить любое инакомыслие, очень наглядно опровергает эти его слова. Уничтожение инакомыслящих, это то, с чего начинают все фашисты. Большевикам для этого понадобилась гражданская война и лишь потом репрессии. Муссолини и Гитлер обошлись без гражданской войны и сразу приступили к репрессиям.

Причина – фашисты хотят прийти к власти один раз, но навсегда, и потом её никому не отдавать. Мадуро никак не хочет уходить, несмотря на то, что 90% венесуэльцев требуют это. Но Чавес и Мадуро нарушили одно важное правило фашизма – организованных инакомыслящих, которые могут взять власть, не должно быть в стране. Это их дань времени и политической культуре Венесуэлы, которую чависты так и не смогли полностью изменить. Фашизм XXI века не столь безбашенный и откровенный каким был в XX веке, и стремится мимикрировать под демократию. Один из интересных примеров такой мимикрии – Российская федерация.

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Привлекательность фашизма любого цвета рубашки – чёрной, красной или коричневой, в том, что он обещает решить все проблемы в кратчайшие сроки, в отличие от демократов и либералов, которые как многим кажется, всё затягивают, откладывают и топят в долгих и нудных согласованиях. Фашисты обещают всё сделать быстро и "под ключ", но с одним обязательным условием – никакие парламенты и оппозиции не должны путаться у них под ногами, критиковать и мешать. Поэтому все другие партии они сразу запрещают, выборы отменяют даже для собственной партии, а парламент заменяют особым совещанием при вожде, поскольку он, конечно, гений, но не может быть компетентным во всех вопросах и решать их одновременно. Критику и иронию в свой адрес тоже запрещают, но поощряют осмеяние и шельмование любых оппонентов. В СССР для их травли придумали даже специальные слова – отщепенцы и уклонисты. Это те, кто ещё не совсем "враги народа", но могут ими стать, если их вовремя не разоблачить и не пропесочить. Они с огромным удовольствием всех расстреляли бы и сгноили в лагерях, но вынуждены считаться с демографией. Не считаться с ней могли позволить себе лишь красные кхмеры и маоисты.

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Фашисты, подобно демократам и либералам, тоже обещают ликвидировать "Старый порядок" традиционных автократий с их коррупцией и неравенством в социальных статусах и доходах. Все фашисты обещают новый порядок и светлое будущее, и себя называют не иначе, как "Молодость мира". Культ молодости и силы – неизменный атрибут их парадов и шествий.

Гитлер тоже был пламенным борцом с коррупцией, плутократией и олигархией. Но коррупция никуда не делась из Третьего Рейха. В январе 1940 г. он заявил: "Наши суды –медлительные ржавые машины по штамповке возмутительно несправедливых приговоров. Я докажу, что мы в состоянии покарать любых гнусных кротов, которые в тысячах нор подрывают мощь германского Рейха, нарушая его законы! Да, это колоссальная задача, но я справлялся и не с такими!".

Но ни один громкий публичный процесс над коррупционерами в Рейхе так никогда и не состоялся, во избежание дискредитации его "светлого настоящего" и способностей фюрера победить коррупцию. С коррупцией боролись везде, в том числе в такой закрытой системе как концлагеря, находившейся под управлением СС. Судья СС и доктор права Георг Конрад Морген, известный своей беспристрастностью, был даже под патронатом фюрера. Морген добился осуждения как минимум восьми комендантов таких концлагерей как Бухенвальд, Дохау, Заксенхаузен, Герцогенбуш, Флоссенбюрг и Плаушве, обвинив их в хищениях и несанкционированных убийствах. Самым крупным его "клиентами" были Карл Отто Кох, первый комендант Бухенвальда в 1937-1941 г., и его жена Ильза. Отто Кох был расстрелян, как и Герман Флорштедт, комендант Майданека. Нюрнбергский трибунал снял с судьи СС Георга Моргена все обвинения, так счёл, что он таким образом наносил ущерб фашизму, уничтожая его наиболее одиозных представителей.

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Сталину с Берией и Вышинским коррупцию тоже извести не удалось, как и разных расхитителей социалистической собственности. Более того, именно при Сталине начала формироваться культура тюремной романтики, что и не удивительно, если вся страна – это сплошная тюрьма, разделённая на бараки со строгим и менее строгим режимом. В СССР её размах ограничивался лишь бедностью всей страны и запретом на частную собственность. В Венесуэле коррупция и преступность приобрели масштабы стихийного бедствия тоже именно при чавистах. Соцпартии в Болгарии и Румынии как наследницы коммунистов стойко борются за декриминализацию статей против коррупции. Так как эти партии правящие, то президент Клаус Йоханес в Румынии ходил на митинги против их декриминализации, поскольку как президент ничего сделать не мог. В Украине регионалы начали в 2010 г. своё правление тоже с декриминализации таких статей с заменой отсидки штрафом по принципу: попался – уплати и трудись дальше, наследуя в этом СССР и Рейх.

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Фашисты всех цветов приходят к власти на популистском лозунге навсегда искоренить коррупцию, но заканчивают тем, что коррупция становится системным явлением и к ней привыкают. Автократии, новый подвид которых и есть фашизм, обречены быть более коррумпированными социумами, чем демократии, даже если реальность на отдельных отрезках времени выглядит наоборот. Со временем фашисты навёрстывают, так сказать, упущенное, минимум по трём объективным причинам.

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Первая – коррупция появляется вместе с государством с ним и исчезнет, но у фашистов культ государства, как и у всех других авторитариев. Само государство, прежде всего, – это инструмент и продукт войн. Так что, возникает порочный круг.

Вторая причина коррупции – в самой сути доктрины любого фашизма, где источником закона является вождь, а не общественный договор. Вождь может разрешить некоторым ездить на красный свет вопреки общественному договору о том, что ехать на красный свет светофора могут только автомобили "Скорой помощи" в экстренных случаях. Поэтому фашисты очень не любят законы и правила, но вынуждены их терпеть, поскольку решения маленьких вождей не всегда точно предугадывают волю фюрера, и как бы он поступил в данном случае. Но как полушутя любил говорить Генрих Гиммлер: "Я сделаю так, чтобы никому даже в голову не пришло учиться на юриста". В дореволюционной украинской версии это называлось: "Жить по понятиям, а не по законам".

Третья причина – отсутствие конкуренции как в демократиях, когда все подглядывают друг за другом и радостно бросаются разоблачать очередного залетевшего коррупционера у конкурентов. Поэтому в Украине с боем, но создали несколько антикоррупционных бюро, чтобы они следили друг за другом. В классике жанра этим занимается прокуратура, но история показывает, – со временем одной её становится маловато, особенно, когда всё давно и сильно запущено. У демократий свои проблемы. Но фашисты, отказываясь от их методов, делают коррупцию системной, так как вынуждены следовать принципу "Своим можно всё", а чужих в системе фашизма просто нет, так как они в лагерях или эмиграции. Коррупция – это и удобный способ держать своих на коротком поводке. Его возможности сейчас широко демонстрируют в РФ, – ни одной недели, чтобы кого-то не загребли.

Поэтому, когда в двери стучится парень и обещает, что он с дружиной друзей навсегда избавит страну от коррупции, то знайте, к вам стучится фашизм и коррупции станет лишь больше, если впустите его в дом. Социального и другого равенства тоже не прибавится, сколько бы он не улыбался. Многие немцы в 1933 г. тоже были недовольны Веймарской республикой и социал-демократами и впустили в дом обаятельного парня с усиками.

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