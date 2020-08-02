МоваЯзык

Топтеми:

Сенцов зізнався, чому не піде в політику

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Політика
2,5 т.
Олег Сенцов назвав політику 'дуже брудною справою'

Олег Сенцов назвав політику "дуже брудною справою".

Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов укотре підтвердив, що не планує ставати політиком.

Як сказав він в інтерв'ю виданню "Новое время", українська політика, та й політика взагалі, – це дуже брудна справа.

"Щоб у неї заглибитися, треба мати дуже сильну мотивацію. Ми бачимо багато прикладів, коли порядні люди йшли в політику і ставали непорядними. Або їх просто поливали брудом, або вони не справлялися з викликами", – зазначив Сенцов.

За його словами, щоб виринути з "цього болота", треба докласти зусиль і потім ще "дуже довго відмиватися".

"Я бачу всі ці приклади. Навіщо туди стрибати?" – поставим питання режисер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціолог Євген Головаха заявив, що Сенцов уже в найближчий рік може скласти серйозну конкуренцію в політиці президенту Володимиру Зеленському.

УкраїнаполітикаОлег Сенцов
Поділитися в Facebook
  2. Політика