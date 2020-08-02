Сенцов зізнався, чому не піде в політику
Олег Сенцов назвав політику "дуже брудною справою".
Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов укотре підтвердив, що не планує ставати політиком.
Як сказав він в інтерв'ю виданню "Новое время", українська політика, та й політика взагалі, – це дуже брудна справа.
"Щоб у неї заглибитися, треба мати дуже сильну мотивацію. Ми бачимо багато прикладів, коли порядні люди йшли в політику і ставали непорядними. Або їх просто поливали брудом, або вони не справлялися з викликами", – зазначив Сенцов.
За його словами, щоб виринути з "цього болота", треба докласти зусиль і потім ще "дуже довго відмиватися".
"Я бачу всі ці приклади. Навіщо туди стрибати?" – поставим питання режисер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, соціолог Євген Головаха заявив, що Сенцов уже в найближчий рік може скласти серйозну конкуренцію в політиці президенту Володимиру Зеленському.