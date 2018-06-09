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Сенцов на межі: з'явилися тривожні дані про здоров'я в'язня Кремля

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Голодування українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії, може привести до відмови нирок і інших тяжких наслідків.

Про це розповіла двоюрідна сестра українського політв'язня, режисера Олега Сенцова Наталія Каплан, передає "Апостроф".

"Стан Олега поки оцінюється як стабільний, але лікарі попереджають, що він підійшов до критичної межі, за якою буде тільки гірше і все буде дуже погано. Олега попередили, що в разі погіршення стану здоров'я буде прийнято рішення про примусове годування - це трубка через ніс і вливається поживна суміш. Треба розуміти, що навіть в Росії примусове годування прирівнюється до тортур", - пояснила вона.

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Каплан додала, в колонії готові піти на примусове годування, хоч це і незаконно. І головною небезпекою для життя Сенцова є відмова нирок.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.

За словами сестри українця, йому щодня колють по літру глюкози з початку голодування.

Його адвокат Ольга Дінзе заявила, що режисер не буде відмовлятися від годування і готовий до смерті.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олег Сенцов
Місце
Росія
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