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18 грудня • оновлено в 14:46
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"Щось я не за погодою!" Зеленський знову "відколов" жарт під час візиту до селян. Відео

4.4т
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Президент України Володимир Зеленський відвідав село Червона Слобідка у Київській області, де поспілкувався з місцевими аграріями.

На початку розмови глава держави пожартував про свій зовнішній вигляд. Відповідне відео показав Офіс президента. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

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Візит Зеленського у Червону Слобідку

Візит Зеленського у Червону Слобідку

Скріншот із відео

"Щось я не за погодою вдягнений!" – сказав Зеленський. На кадрах можна помітити, що президент явно змерз у костюмі і розстебнутому пальто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський під час розмови з Франком-Вальтером Штайнмаєром у Японії пожартував, що прізвище президента Німеччини в Україні зараз популярніше, ніж його.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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