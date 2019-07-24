Екоінспекція паралізована: екологи зробили заяву

У сьогоднішньому стані незавершеної реформи в сфері екології державна екологічна інспекція де-факто не виконує свою основну функцію.

"Екоінспекцію можна назвати important, чи то "імпотент", чи то "дуже важливий" – я ніяк не можу зрозуміти", – заявила на черговому засіданні громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України 23 липня еколог, голова громадського формування "Екопатруль" (Дніпропетровська область) Тетяна Лампика, передає кореспондент OBOZREVATEL.

"Ніхто не може нічого перевіряти і фіксувати порушення, навіть якщо вони є", – констатувала вона.

Еколог розповіла про масу "нестиковок" в діяльності екологічної інспекції, правоохоронних органів і Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Тетяна Лампика на черговому засіданні громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України 23 липня 2019 року

"Якщо громадськість бачить порушення просто в полі, вона не розуміє, кого вона повинна викликати. Наприклад, такий орган як ДСНС, який мав би викликати екологічну інспекцію, на жаль, не може знайти з нею контакт. Тому що ДСНС працює цілодобово, а інспекція – з 9 до 18 години. Потрібно зробити окрему заявку, щоб інспекція приїхала в неробочий час. Якщо потрібно задіяти і поліцію, то починається взагалі щось страшне. Коли працівникові поліції говориш, що це стаття 236 – "порушення екологічної безпеки" – і ти пишеш заяву на статтю 236, поліцейський відкриває справу, наприклад, за статтею 276 – "порушення правил безпеки праці", – пояснила Лампика.

"Ці нестиковки призводять до того, що ми не можемо нічого зробити, і навіть якщо справа доходить до суду, суд каже: "Ми взагалі не розуміємо, про що ви говорите", – підкреслила вона.

Еколог переконана: "Необхідно або закінчити цю реформу, або почати нову в рамках реформ правоохоронних органів. Необхідно налагодити взаємодію між інспекцією, поліцією і ДСНС".

Лампика також наголосила на необхідності створення в Україні екологічних постів і організації ефективного екологічного моніторингу.

Як писав OBOZREVATEL, співробітники Служби безпеки України зафіксували на "ArcelorMittal Кривий Ріг" ( Дніпропетровська область) підвищений рівень радіації.

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