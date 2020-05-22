"Щось сказав і щось показав": Гордон розповів, як переконав нардепа щодо Гіркіна

Дмитро Гордон заявив, що нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко змінив свою думку про його інтерв'ю з терористом Ігорем Гіркіним після того, як журналіст йому "щось сказав і щось показав".

Цю інформацію він озвучив у прямому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За словами Гордона, спочатку Гончаренко дуже різко висловлювався щодо інтерв'ю. Але після журналіст запросив його до себе і зміг переконати.

"Пан Гончаренко дуже різко виступив проти мене. Я сказав: "Олексію, я щось вам скажу на вухо, щось покажу, і ви після цього будете абсолютно інше говорити". Він не побоявся, приїхав до мене. Я йому сказав щось і щось показав. І він після цього мені сказав: "Дмитре, я все зрозумів, я був не правий", – розповів Гордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зізнання терориста Ігоря Гіркіна у вбивстві трьох українців, які він дав в інтерв'ю Дмитру Гордону, стануть доказовою базою для справи проти нього.

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