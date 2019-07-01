"Щоб розбився": Вакарчук зробив несподівану заяву про відносини із Зеленським

Лідер групи "Океан Ельзи" і партії "Голос" Святослав Вакарчук поки що не вважає себе опонентом президента України Володимира Зеленського.

Як передають "Новини Донбасу", про це він сказав у понеділок, 1 липня, в ході зустрічі з жителями Слов'янська.

Вакарчук заявив, що на даний момент не може бути противником президента, тому що це те ж саме, "як хотіти, щоб водій автобуса, в якому ти сидиш, розбився".

У той же час співак зазначив, що буде "підганяти" Зеленського в разі потреби і стежити за виконанням обіцянок.

Вакарчук і Зеленський obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук зробив гучну заяву про політичні амбіції, відзначивши, що не має наміру обмежитися проходом до Верховної Ради.

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