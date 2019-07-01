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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Щоб розбився": Вакарчук зробив несподівану заяву про відносини із Зеленським

9.4тЧитати матеріал російською

Лідер групи "Океан Ельзи" і партії "Голос" Святослав Вакарчук поки що не вважає себе опонентом президента України Володимира Зеленського.

Як передають "Новини Донбасу", про це він сказав у понеділок, 1 липня, в ході зустрічі з жителями Слов'янська.

Вакарчук заявив, що на даний момент не може бути противником президента, тому що це те ж саме, "як хотіти, щоб водій автобуса, в якому ти сидиш, розбився".

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У той же час співак зазначив, що буде "підганяти" Зеленського в разі потреби і стежити за виконанням обіцянок.

Вакарчук і Зеленський

Вакарчук і Зеленський

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук зробив гучну заяву про політичні амбіції, відзначивши, що не має наміру обмежитися проходом до Верховної Ради.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир ЗеленськийСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Лабух-террорист.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Дурак на дураке сидит и дурака подгоняет.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вот бы ещё Верховная Рада, "Европейская Солидарность", Климкин, Гройсман и остальная "старая гвардия" осознали, что глупо желать аварии водителю автобуса, в котором они все сидят. Впрочем, они-то как раз в любой момент готовы спрыгнуть, а вот народу ехать до конца…
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Ш. Олег, глупо сидеть за бугром и рассуждать, что и кому осознавать
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