Що зібралися змінити "слуги народу": опублікована повна програма партії Зеленського

У неділю, 9 червня, партія "Слуга народу" оприлюднила свою передвиборчу програму. Її вона розділила на 16 ключових рубрик. Зокрема, політична сила розповіла, як має намір змінити владу, подолати корупцію, реформувати сектор безпеки і оборони, позиціонувати Україну в світі та багато іншого.

Детальний план оприлюднено на офіційній сторінці "Слуги народу" в Facebook. "Україна потребує кардинальних змін. Це підтвердило голосування за Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року. Але стара політична система, система корупції, брехні і свавілля не хоче і не здатна змінитися. Необхідна консолідація всіх гілок влади", – йдеться в коментарі.

"Слуга народу" Скріншот відео

"Партія "Слуга народу" йде на дострокові парламентські вибори, щоб привести в Верховну Раду порядних людей, які будуть служити Україні та своїм виборцям. Ми втілимо курс президента Зеленського в конкретних законопроектах і політичних рішеннях, сформуємо професійний уряд, якому буде довіряти народ України, і разом впровадимо кардинальні зміни, які допоможуть нам зробити Україну вільною, незалежною, успішною Країною Мрії", – додали в політсилі.

Нижче наводимо повний текст програми без змін.

За час каденції ми реалізуємо такі пріоритети:

1. Очищена, оновлена і відповідальна влада

• Скасуємо недоторканність народних депутатів.

• Введемо механізм відкликання депутатів, які втратили довіру виборців.

• Створимо механізм народного вето на щойно ухвалені закони.

• Введемо механізми впливу громадян на рішення влади через референдуми.

• Повернемо відповідальність чиновників за незаконне збагачення.

• Введемо вибори за пропорційною системою з відкритими списками і електронне голосування.

• Проведемо децентралізацію влади відповідно до європейських норм: передамо максимум можливих повноважень виконкомам місцевих рад, перетворимо державні адміністрації на префектури європейського типу.

• Позбавимо власників медіа можливості впливати на те, що говорять або пишуть журналісти.

2. Знищення системної корупції

• Переведемо максимально можливу кількість державних послуг в онлайн.

• Здійснимо радикальне очищення і перезавантаження прокуратури.

• Забезпечимо реальну незалежність антикорупційних органів, неефективні або скомпрометовані органи – перезапустити.

• Впровадимо обов'язкову конфіскацію майна корупціонерів.

• Введемо систему грошової винагороди для громадян при виявленні корупції.

• Позбавимо СБУ, ГПУ і Нацполіцію невластивих їм функцій обмеження бізнесу.

3. Безпека і оборона

• Забезпечимо законодавчий супровід ініціатив президента, спрямованих на відновлення територіальної цілісності і державного суверенітету України.

• Встановимо витрати на оборону в розмірі не менше 5% ВВП.

• Відновимо реформування Збройних сил за стандартами НАТО.

• Зупинимо відтік цінних кадрів з армії, введемо систему навчання і перенавчання солдатів і офіцерів.

• Введемо жорсткі покарання за корупцію і розкрадання в Збройних силах і Міноборони.

• Децентралізуємо і демонополізуємо оборонні держзакупівлі.

4. Україна у світі

• Ухвалимо закони, необхідні для виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і розширення співпраці з Євросоюзом і НАТО.

• Підтримаємо ініціативи президента з перезавантаження відносин з найближчими сусідами України на заході.

• Запустимо програму "комерційної дипломатії" для просування українських товарів на глобальні ринки.

5. Справедливий, незалежний і доступний суд

• Перезавантажимо Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

• Посилимо можливості громадського контролю над судовою системою.

• Введемо добропорядність і професіоналізм як головні критерії відбору суддів.

• Зменшимо розмір судового збору.

• Запустимо повноцінні інститути мирових суддів і суду присяжних.

6. Реформа правоохоронних органів

• Звільнимо бізнес від свавілля чиновників і рейдерів – значно скоротимо перелік фінансових і господарських злочинів, за які настає кримінальна відповідальність.

• Введемо механізм надійного захисту свідків.

• Впровадимо невідворотність покарання для співробітників поліції, прокуратури та СБУ за перевищення службових повноважень.

• Законодавчо врегулюємо право володіння зброєю.

7. Економічна стратегія

• Проведемо національний економічний аудит країни із залученням вітчизняних та міжнародних компаній.

• Створимо Національну економічну стратегію з ключовою метою – досягти вищого середньоєвропейського рівня доходів і якості життя українців.

• Проведемо демонополізацію ключових галузей, зробимо Антимонопольний комітет незалежним і ефективним.

• Введемо режим найбільшого сприяння для іноземних інвесторів українського походження.

8. Найкращі умови для бізнесу

• Проведемо аудит функцій і, відповідно, скорочення держорганів.

• Створимо можливість одноразової легалізації капіталів некримінального походження за пільговою ставкою.

• Введемо податок на виведений капітал, щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови.

• Ухвалимо стратегію поступового зменшення єдиного соціального внеску.

• Позбавимо Державну фіскальну службу правоохоронної функції, залишивши тільки сервіс.

• Повністю переведемо податкові та митні процедури в цифровий формат.

• На законодавчому рівні гарантуємо незмінність чинних умов оподаткування для суб'єктів малого підприємництва – фізичних осіб.

• Введемо просту процедуру електронного відкриття і закриття бізнесу, забезпечення захисту міноритарних акціонерів і корпоративної прозорості; скоротимо кількість процедур в будівництві і відведення землі.

9. Реформування соціальної сфери

• Проведемо всеукраїнський перепис населення і аудит системи соціального забезпечення.

• Введемо "економічний паспорт українця", за яким всі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки.

• Впровадимо другий рівень державного пенсійного забезпечення.

• Переведемо всі соціальні пільги в грошову форму.

10. Інноваційна економіка

• Впровадимо державну програму підтримки інновацій, цільову прозору підтримку галузей, здатних стати локомотивом розвитку економіки.

• Введемо програму забезпечення покриття 100% території країни широкосмуговим інтернетом.

• Створимо умови для інтеграції цифрових валют в правове поле України.

11. Енергетика та тарифоутворення

• Введемо державну стратегію оптимізації житлово-комунальних тарифів за рахунок демонополізації енергетичних ринків, збільшення власного видобутку енергоресурсів і усунення корупційної складової в тарифоутворенні.

• Створимо умови для розвитку "зеленої" енергетики з одночасним запобіганням ризиків монополізації галузі.

• Скасуємо все формульне ціноутворення на кшталт "Роттердам +".

12. Інфраструктура

• Впровадимо незалежний контроль якості будівництва і ремонту автомобільних доріг.

• Створимо законодавчі умови для будівництва бетонних доріг.

• Демонополізуємо області пасажирських і вантажних перевезень на залізничному транспорті.

13. Захист навколишнього середовища

• Створимо законодавчі стимули для будівництва сміттєпереробних заводів.

• Введемо електронне маркування дерев для протидії незаконній вирубці лісів.

• Введемо кримінальну відповідальність за незаконну вирубку лісів і грубі порушення правил поводження з відходами.

14. Освіта і наука

• Оновимо освітню і наукову інфраструктуру.

• Введемо базове матеріальне забезпечення педагогів на рівні трьох мінімальних зарплат.

• Оптимізуємо мережу вищих навчальних закладів.

• Введемо рівноправність державних і приватних навчальних закладів.

15. Доступна медицина

• Введемо систему обов'язкового медичного страхування.

• Знищимо фармакологічну мафію, скасувавши корупційний механізм повторної сертифікації ліків.

• Переведемо всю медичну документацію в електронну форму.

• Створимо чіткий і зрозумілий гарантований пакет медичних послуг.

• Підвищимо рівень матеріально-технічного забезпечення лікарень.

• Створимо умови для розвитку профілактичної медицини.

16. Національна ідентичність і громадянська злагода

• Введемо гуманітарну політику, яка сприятиме культурному, громадянському та духовному об'єднанню громадян України.

• Створимо систему підтримки української мови та культури за допомогою фіскальних стимулів і пріоритетного державного фінансування.

• Розробимо державні програми системних контактів з українськими діаспорами.

• Створимо систему інформаційної реінтеграції жителів окупованих територій в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політична партія "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського 9 червня провела свій вирішальний з'їзд, на якому оприлюднила і затвердила список кандидатів в загальномандатному та одномандатному округах на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

В першу двадцятку політсили увійшли Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія, Галина Янченко, Михайло Федоров, Олександр Корнієнко, Анастасія Красносельська, Олександр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергій Бабак, Владислав Криклій, Олена Шуляк, Дмитро Наталуха, Єлизавета Ясько, Олексій Воржель, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Денис Монастирський і Данило Гетьманцев.

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