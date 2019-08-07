"Що за фігня?" "Слуги народу" в Трускавці потрапили в новий скандал

Частина обраних народних депутатів від партії "Слуга народу" пропускали навчання в Трускавці.

Про це "Українській правді" розповів президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Мілованов. При цьому він зазначив, що "слуги народу" пропустили навчання, так як вже мали "освіту".

"Були люди з експертних груп і люди, які мали західну освіту або навіть працювали або зараз працюють з урядом, мають напрацювання. Їм певні напрямки були не потрібні. Вони ходили на інше", – повідомляв Мілованов.

Але також частина майбутніх парламентаріїв були обурені таким навчанням і пропускали його.

"Ось у мене була розмова з одним мажоритарником. Він в перший день сказав: "Що це за фігня? Це дитячий садок". А на сьомий день – у мене навіть є відео, де він розповідає:" Я змінив свою точку зору, це супер все, фантастика, як корисно!", – додав глава KSE.

Мілованов підкреслив, що деякі навчальні перестали ходити вже через кілька днів і просто відпочивали в Трускавці.

"Були люди, які перші два дні прийшли і більше не приходили. Можемо аналізувати по "домашках". Першу "домашку" здали 80%, другу десь 72%. Так завжди падає. Зараз подивимося, скільки третю здадуть. Я очікую, що ми десь 50-60% сертифікатів видамо з усіх, хто брав участь. Але були люди, які ходили в SPA і показували, що вони, в принципі, тут відпочивають. Такі теж були. Але переважна більшість ходила, відсотків десь то 80", – підсумував він.

"Слуга народу" в Трускавці Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу", яка провела 4-денний тренінг для майбутніх народних депутатів в Трускавці, на цьому не зупинилася і починає Офіс навчання і розвитку партії, а також запланувала нові програми на осінь.

Також в українців виникли проблеми з проїздом в поїзді, що прямував до Києва, через представників партії "Слуга народу", які поверталися з тренінгу в Трускавці.

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