Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Що за фігня?" "Слуги народу" в Трускавці потрапили в новий скандал

1.6т Читати матеріал російською

Частина обраних народних депутатів від партії "Слуга народу" пропускали навчання в Трускавці.

Про це "Українській правді" розповів президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Мілованов. При цьому він зазначив, що "слуги народу" пропустили навчання, так як вже мали "освіту".

"Були люди з експертних груп і люди, які мали західну освіту або навіть працювали або зараз працюють з урядом, мають напрацювання. Їм певні напрямки були не потрібні. Вони ходили на інше", – повідомляв Мілованов.

Новини
"Здивував ажіотаж": стало відомо, чим займалися "слуги народу" в Трускавці

Але також частина майбутніх парламентаріїв були обурені таким навчанням і пропускали його.

"Ось у мене була розмова з одним мажоритарником. Він в перший день сказав: "Що це за фігня? Це дитячий садок". А на сьомий день – у мене навіть є відео, де він розповідає:" Я змінив свою точку зору, це супер все, фантастика, як корисно!", – додав глава KSE.

Мілованов підкреслив, що деякі навчальні перестали ходити вже через кілька днів і просто відпочивали в Трускавці.

"Були люди, які перші два дні прийшли і більше не приходили. Можемо аналізувати по "домашках". Першу "домашку" здали 80%, другу десь 72%. Так завжди падає. Зараз подивимося, скільки третю здадуть. Я очікую, що ми десь 50-60% сертифікатів видамо з усіх, хто брав участь. Але були люди, які ходили в SPA і показували, що вони, в принципі, тут відпочивають. Такі теж були. Але переважна більшість ходила, відсотків десь то 80", – підсумував він.

"Слуга народу" в Трускавці

"Слуга народу" в Трускавці

Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу", яка провела 4-денний тренінг для майбутніх народних депутатів в Трускавці, на цьому не зупинилася і починає Офіс навчання і розвитку партії, а також запланувала нові програми на осінь.

Також в українців виникли проблеми з проїздом в поїзді, що прямував до Києва, через представників партії "Слуга народу", які поверталися з тренінгу в Трускавці.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
5
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel