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Що врятує Україну від Росії: історик назвав єдиний спосіб

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Україну врятує від російської агресії тільки вступ до Євросоюзу і НАТО.

Як заявив доктор історичних наук, професор Ярослав Грицак, ніяка "фінляндизація" (нейтральний статус) їй не допоможуть, повідомляють "Факти".

"Єдиний раціональний шлях для України — позбувшись усіх емоцій, увійти у велику спільноту, де загроза буде меншою, тобто до Європейського Союзу і НАТО. Альтернативи цьому вектору немає. Ті, хто свідомо чи несвідомо міркують про третій шлях для України, — або злочинці, або корисні ідіоти. Вони брешуть, що ми, прийнявши їхній варіант, виберемося з цієї небезпечної зони", — вважає він.

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Україна і Росія

Україна і Росія

РБК

У той же час уточнюється, що згідно із соціологічними даними, кожен третій дорослий українець хоче для країни нейтрального статусу. Грицак же стверджує, що такі заходи прийнятні тільки в тому випадку, якщо для країни немає реальної зовнішньої загрози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що президент Росії Володимир Путін пропонував главі української держави Володимиру Зеленському "зовнішню підтримку" вирішення конфлікту на Донбасі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну ещё бы Украину туда страстно хотели принять, а то только укрохотелки одни )
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Домбровска Катерина, да я за вас не переживаю, а вот за ЕС и НАТО боязно...
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