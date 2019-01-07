Що треба знати про вибори президента України-2019

В Україні стартувала кампанія перед президентськими виборами, що відбудуться 31 березня 2019 року. В огляді DW - основні відомості про вибори на найвищу посаду держави.Хто може висуватися на посаду президента?

Чергові вибори президента України відбуваються раз на п'ять років і регламентуються статтею 103 головного закону держави - Конституції, а також законом про вибори президента та про Центральну виборчу комісію (ЦВК). Згідно з Конституцією, для того щоб стати кандидатом у президенти, потрібно:

*бути громадянином України;

*досягти 35-річного віку;

*мати право голосу на виборах;

*проживати в Україні протягом 10 років перед днем виборів;

*знати державну українську мову.

Крім того, кандидатові потрібно внести в Центральну виборчу комісію (ЦВК) "виборчу заставу" на суму у 2,5 мільйона гривень. Таким чином коло потенційних кандидатів відразу звужується. ЦВК повертає заставу тільки тим кандидатам, хто потрапив до другого туру виборів або ж переміг. Одна й та сама особа не може обіймати вищу посаду в державі понад два строки підряд. Висунути кандидатуру можна через висування політичною партією або шляхом самовисування. Також кандидат повинен надати декларацію про доходи за рік, що передує року початку виборів. Перегони триватимуть 90 днів. Перший тур голосування відбудеться 31 березня, а якщо жоден кандидат не набере понад 50 відсотків голосів, то другий тур має відбутися 21 квітня.

Кандидати в президенти-2019

Про свої президентські амбіції перед офіційним початком кампанії, що стартувала 31 грудня 2018 року, заявляли понад два десятки політиків та діячів. Реєстрація триватиме до 9 лютого 2019 року. Станом на початок січня документи на реєстрацію кандидатами на виборах президента подали п'ятеро осіб: екс-керівник Служби безпеки України Валентин Наливайченко, правозахисник Володимир Ратуш, екс-міністр екології Ігор Шевченко, голова Аграрної партії Віталій Скоцик та лідер "Руху простих людей" Сергій Каплін. Однак, за оцінками соціологів, основна боротьба розгорнеться між іншими кандидатами: оприлюднені в п'ятницю, 28 грудня 2018 року, дані останнього опитування, проведеного до старту кампанії фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, прогнозують, що до списку фаворитів перегонів потраплять: очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, чинний президент України Петро Порошенко, шоумен Володимир Зеленський, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко та лідер "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка.

У скільки обійдуться вибори?

Вибори президента України - справа недешева і вимагає значних коштів на організацію. Центральна виборча комісія України на своєму черговому засіданні 3 січня затвердила кошторис, який передбачає на проведення президентських виборів 2019 року понад 2 мільярди 354 мільйони гривень. На функціонування Державного реєстру виборців виділять понад 223 мільйони гривень. Окрім того, ЦВК затвердила кошторис своїх власних видатків на підготовку та проведення чергових виборів президента України на суму в понад 266 мільйонів гривень.

Як організовано голосування в Україні?

Вибори президента України проводяться за єдиним загальнодержавним одномандатним виборчим округом, до якого входить вся територія України. Для проведення виборів президента України виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад або органами, що відповідно до закону здійснюють їх функції, складаються списки виборців по кожній виборчій дільниці. Голосування проводиться у день виборів або в день повторного голосування з 8 до 20 години. Якщо всі кандидати у президенти України до дня виборів зняли свої кандидатури, ЦВК не пізніше як на двадцятий день після встановлення результатів виборів вносить до Верховної Ради України подання про призначення повторних виборів.

Голосування за кордоном

Для проведення голосування на виборах президента у закордонному виборчому окрузі використовуються закордонні виборчі дільниці, утворені ЦВК на постійній основі. Громадянин України, який проживає або перебуває у період підготовки та проведення виборів за межами України, реалізує своє право голосу на виборах на загальних підставах, незалежно від правових підстав перебування на території іноземної держави, а також перебування чи неперебування на консульському обліку в дипломатичній установі України. Для того, щоби взяти участь у голосуванні, треба бути включеним до списку виборців на закордонній виборчій дільниці (про це варто подбати завчасно), особисто прибути на закордонну виборчу дільницю, маючи при собі документ, що підтверджує громадянство України та є підставою для отримання виборчого бюлетеня. Раніше стало відомо, щоЦентральна виборча комісія ліквідувала п'ять закордонних виборчих дільниць, створених на постійній основі в Росії.

Як голосуватимуть переселенці?

За даними міністерства соціальної політики України, станом на листопад 2018 року на облік було взято 1,5 мільйона переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та анексованого Криму. Вони не мають можливості обирати місцеву владу та половину Верховної Ради України за мажоритарною системою, адже таке голосування прив'язане до місця реєстрації громадянина. Утім, ці особи можуть голосувати на президентських виборах та обирати 225 депутатів парламенту за партійними списками. Але для цього треба звернутися до територіальних виборчих комісій за місцем проживання для тимчасової зміни місця голосування. Нещодавно ЦВК спростила цю процедуру для переселенців - відтепер їм не треба додатково підтверджувати причини перебування не за місцем реєстрації, а достатньо лише пред'явити паспорт з реєстрацією в Криму чи на непідконтрольній частині Донбасу. Майже дві третини цих осіб, однак, не обізнані з таким порядком голосування, свідчать дані опитування.