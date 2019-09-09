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10 вересня • оновлено в 06:39
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Що планує "Слуга народу" в Раді: журналіст з'ясував основні нюанси

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До кінця 2019 року партія "Слуга народу" планує ухвалити величезну кількість законів. За декілька днів у Верховній Раді України було зареєстровано понад 400 законопроєктів.

"Співробітники апарату Верховної Ради, як я розумію, навіть не встигають їх завантажувати на сайт. По 2-3 дні висить, що є проєкт закону, але його текст недоступний", – розповів журналіст і політичний експерт OBOZREVATEL Віталій Тисячний.

Він нагадав, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв про намір ухвалювати по 7-10 законопроєктів щодня.

"Тут важливо говорити про якість. Зараз склалася ситуація, коли у "Слуги народу" більшість у парламенті та обговорення законопроєктів по суті є формальністю... Але я думаю, що важлива саме якість. Щоб була реальна дискусія, достатньо компетентна і професійна", – наголосив журналіст.

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Він звернув увагу на ще один цікавий аспект роботи нової Ради – організацію "тематичних днів", присвячених розгляду законопроєктів одного напрямку.

"Я брав інтерв'ю з Михайлом Федоровим (чинний віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації. – Ред.). Він казав, що буде запроваджено день цифровізації – за один день голосуватимуть всі законопроєкти, які пов'язані з цифровими технологіями. Або, наприклад, день децентралізації. І так далі", – пояснив Тисячний.

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За його прогнозами, наскільки згуртовано і результативно працюватиме монобольшість, покаже голосування зі спірних законопроєктів – наприклад, про відкриття ринку землі.

"Поки що якоїсь кризи я не бачу. Але осінь реально покаже, наскільки фракція зможе справлятися з викликами, які будуть у жовтні-листопаді", – зазначив він.

Тисячний додав, що навіть якщо 10-15 депутатів із президентської партії не проголосують за який-небудь законопроєкт, їх можуть "замістити" члени міжфракційної групи "За майбутнє", які підтримують ініціативи президента Володимира Зеленського.

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Зараз, на його думку, певні проблеми з комунікацією в "Слузі народу" все ж таки існують.

"Всім відомий тренінг у Трускавці – це був майданчик для тімбілдингу. І зараз, наскільки я бачу і спілкуюся, є певні проблеми. Це пов'язано з тим, що партія "Слуга народу" потрапила в парламент на 95% через рейтинг Володимира Зеленського. Тому, мені здається, трохи є залежність від Офісу президента в контексті голосування майбутніх законопроєктів. Мовляв, ви винні президенту, адже ви туди потрапили", – пояснив політичний оглядач.

"Плюс, через таку велику кількість людей – 254 особи – вони були поділені на групи. Це не приховується. Тобто у них йде комунікація спочатку на рівні депутат – керівник групи. Потім керівник групи – глава фракції. І глава фракції вже йде далі", – уточнив Тисячний.

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Верховна Рада IX скликання планує влаштовувати "тематичні дні"

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 5 вересня відбулося закрите засідання партії "Слуга народу" за участю президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Представниця Кабінету міністрів у Раді й народна депутатка Ірина Верещук в ефірі ObozTV розповіла, що на цій зустрічі обговорювалися питання внутрішньої комунікації – як міжпартійної, так і міжфракційної.

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Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Віталій Тисячний
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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