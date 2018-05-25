"Що не зрозуміло?" Ляшко вказав Лагард на мету санкцій

Санкції проти Росії, що введені через агресію проти України, можна скасувати тільки після відходу РФ з Донбасу і Криму.

Про це написав у своєму Facebook лідер Радикальної партії Олег Ляшко, коментуючи заяву директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард на економічному форумі в Санкт-Петербурзі щодо санкцій.

"Керівниця МВФ Лагард заявила на форумі в Петербурзі, що час переосмислити санкції проти Росії, бо їй не зрозуміла їх мета. А що тут не зрозуміло: мотайте з України - і не буде санкцій!", - підкреслив він.

Ляшко також прокоментував вимогу МВФ підвищити ціну на газ для населення.

"МВФ також вимагає підвищення цін на газ для українців до 11 тисяч гривень за тисячу кубів. Підвищимо ціни на газ після звільнення Криму і Донбасу!", - додав політик.

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Відзначимо Крістін Лагард на економічному форумі заявила, що не розуміє мету цих санкцій.

"Переосмислення, яке необхідно дійсно зробити для того, щоб прояснити ситуацію, вже назріло, і це стосується також тих санкцій, які застосовувалися щодо російських фізичних осіб", - заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зняття санкцій з Росії залежить від реалізації Кремлем Мінських угод.