Ще до Януковича: експерт зробив заяву про холодну війну Росії проти України

Росія почала перший етап холодної війни проти України ще в 2007-2008 роках з метою перешкодити європейській інтеграції держави.

Про це в інтерв'ю "Фактам" сказав військовий експерт і директор Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Холодна війна була спрямована на те, щоб не допустити ситуації, коли наша країна може отримати ПДЧ [план дій щодо членства в НАТО]. Внаслідок багатопланового впливу Росії ПДЧ ми не отримали. У Кремлі на якийсь час заспокоїлися і почали висувати ідею примирення. Але ледь Україна знову почала зближення з НАТО і Євросоюзом, почався тиск. Причому ще більш потужний, ніж раніше. В тому числі і через військову агресію", – заявив він.

Експерт також спростував тезу російської пропаганди про "братські народи", нагадавши, що антиукраїнську політику Москва проводила завжди, за будь-якої влади.

"Щоб бути рівноправними партнерами, потрібно досягти якогось паритету в своїх можливостях. Коли це може статися? Можливо, в якомусь 2600 році. Росія чинила тиск на Україну в усі часи, як тільки з'явилася Російська імперія. І цей тиск лише посилювалося. В наприкінці XIX століття взагалі заборонили українську мову. Почали викорінювати українську культуру. Така ж політика проводилася і за часів СРСР", – додав Бадрак.

Валентин Бадрак cacds.org.ua

Як писав OBOZREVATEL, Росія офіційно розкритикувала президента Володимира Зеленського за перший рік його перебування на посаді, висунувши йому ряд абсурдних звинувачень.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!