СБУ відкрила кримінальне провадження проти членів ТКГ в Мінську – В'ятрович

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення державної зради окремими представниками української делегації у ТКГ на переговорах у Мінську.

Про це йдеться у відповіді відомства народному депутату України від "Європейської солідарності" Володимиру В'ятровичу. Документ парламентар оприлюднив на особистій сторінці у Facebook.

За його словами, мова нібито про керівника Офісу президента Андрія Єрмака та другого президента України Леоніда Кучму.

Відповідь СБУ Facebook Володимира В'ятровича

ТКГ у Мінську LB.ua

"Головним слідчим управлінням СБУ 6 травня до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, за фактом вчинення окремими представниками української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуацій у Донецькій та Луганській областях державної зради", – сказано у відповіді СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Голова ОПУ Андрій Єрмак 13 березня підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

Однак він запевнив, що до нового органу нібито увійдуть тільки мирні представники окупованих територій, про визнання терористичних "Л/ДНР" не йдеться.

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