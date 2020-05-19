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19 травня • оновлено в 12:06
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СБУ відкрила кримінальне провадження проти членів ТКГ в Мінську – В'ятрович

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення державної зради окремими представниками української делегації у ТКГ на переговорах у Мінську.

Про це йдеться у відповіді відомства народному депутату України від "Європейської солідарності" Володимиру В'ятровичу. Документ парламентар оприлюднив на особистій сторінці у Facebook.

За його словами, мова нібито про керівника Офісу президента Андрія Єрмака та другого президента України Леоніда Кучму.

Відповідь СБУ

Відповідь СБУ

Facebook Володимира В'ятровича

ТКГ у Мінську

ТКГ у Мінську

LB.ua

"Головним слідчим управлінням СБУ 6 травня до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, за фактом вчинення окремими представниками української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуацій у Донецькій та Луганській областях державної зради", – сказано у відповіді СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 березня учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

  • У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

  • Голова ОПУ Андрій Єрмак 13 березня підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

  • Однак він запевнив, що до нового органу нібито увійдуть тільки мирні представники окупованих територій, про визнання терористичних "Л/ДНР" не йдеться.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Мирні переговори в Мінську
Особи
Леонід Кучма Андрій Єрмак Володимир В'ятрович
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність" Служба безпеки України
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