СБУ офіційно відреагувала на дані про спецоперацію з "вагнерівцями"

СБУ відреагувала на дані щодо спецоперації з найманцями ПВК Вагнера.

У Службі безпеки України заявили, що не коментуватимуть чутки про так звану "вагнерівську" спецоперацію контррозвідниками, дані про яку останнім часом поширюються в інформаційному просторі країни.

Водночас як виняток у відомстві наголосили, що першоджерелом відповідної інформації було російське видання, і назвали її фейковою. Офіційну позицію СБУ опублікувала її пресслужба в Telegram-каналі 19 серпня.

"СБУ не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим паче, коли такі інформаційні "вкиди" мають на меті нанесення шкоди Україні", – наголосили в повідомленні.

Там також додали, що жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які начебто зафіксовані на аудіозаписах.

"Титрування одного з учасників розмов як "офіцер СБУ" є домислом та маніпуляцією", – підкреслила пресслужба силового відомства.

У СБУ висловили переконання, що ініціатори таких інформаційних "вкидів" діють за логікою "декілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою".

"Тож закликаємо українські ЗМІ та окремих лідерів суспільної думки в гонитві за сенсаціями уважно ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн", – підсумували в повідомленні.

Повідомлення СБУ (Telegram-канал Служба безпеки України)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

першим про те, що до зриву операції СБУ із "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито Андрій Єрмак зірвав, щоб не псувати відносини з Росією.

Згодом у мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, що може стати свідченням зірваної спецоперації із затримання "вагнерівців" у Білорусі.

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