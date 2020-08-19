СБУ офіційно відреагувала на дані про спецоперацію з "вагнерівцями"

У СБУ назвали фейком дані про нібито їхню спецоперацію із найманцями ПВК Вагнера
Відомство наголосило, що першоджерелом цієї інформації було російське видання
На переконання силовиків, такі "вкиди" мають на меті нанесення шкоди Україні
СБУ відреагувала на дані щодо спецоперації з найманцями ПВК Вагнера.
У Службі безпеки України заявили, що не коментуватимуть чутки про так звану "вагнерівську" спецоперацію контррозвідниками, дані про яку останнім часом поширюються в інформаційному просторі країни.
Водночас як виняток у відомстві наголосили, що першоджерелом відповідної інформації було російське видання, і назвали її фейковою. Офіційну позицію СБУ опублікувала її пресслужба в Telegram-каналі 19 серпня.
"СБУ не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим паче, коли такі інформаційні "вкиди" мають на меті нанесення шкоди Україні", – наголосили в повідомленні.
Там також додали, що жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які начебто зафіксовані на аудіозаписах.
"Титрування одного з учасників розмов як "офіцер СБУ" є домислом та маніпуляцією", – підкреслила пресслужба силового відомства.
У СБУ висловили переконання, що ініціатори таких інформаційних "вкидів" діють за логікою "декілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою".
"Тож закликаємо українські ЗМІ та окремих лідерів суспільної думки в гонитві за сенсаціями уважно ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн", – підсумували в повідомленні.
Повідомлення СБУ (Telegram-канал Служба безпеки України)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим про те, що до зриву операції СБУ із "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито Андрій Єрмак зірвав, щоб не псувати відносини з Росією.
Згодом у мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, що може стати свідченням зірваної спецоперації із затримання "вагнерівців" у Білорусі.
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