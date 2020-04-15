Савік Шустер зізнався, чому запросив Порошенка на своє ток-шоу. Відео

Відомий телеведучий і журналіст Савік Шустер розповів, чому запросив на свою останню програму п'ятого президента України Петра Порошенка. Так Шустер відреагував на численні запитання щодо того, чи зачаїв він зло на лідера "Європейської Солідарності" після того, як під час президентства Порошенка у 2016 році ток-шоу "Свобода слова" було закрито.

На сторінці "Свободи слова Савіка Шустера" в Facebook було оприлюднено відео, в якому Шустер акцентував на важливості в журналістській роботі зберігати об'єктивність і не жертвувати нею на догоду власним симпатіям та антипатіям.

"Це людина, за яку Україна голосувала в 2014-му... І я не маю ніякого права взагалі - ні як громадянин, ні як журналіст, ні як взагалі людина - не пускати в ефір лідера, який, по-перше, п'ятий президент, а по-друге - який представлений в парламенті, і у нього достатньо велика фракція, і є вплив, і є виборці... Це треба зрозуміти. Суспільне вище за особисте. Коли ти займаєшся такою справою, якою займаємося ми", – пояснив Шустер.

У той же час, за словами Шустера, в повсякденному житті про дружні стосунки між ним і Порошенком не йдеться.

"У мене якось був день народження в Італії, і я Петра Олексійовича запросив. І він з дружиною прилетів і був на моєму дні народження. Так ось, на день народження я його точно не запрошу. І бачити його на своєму святі я не хочу. Але це моє особисте", – розповів Шустер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Савік Шустер після тривалої перерви повернувся на українське телебачення в липні 2019 року. Для "другого пришестя" відомий журналіст вибрав телеканал "Україна". Відтоді раз на тиждень на майданчику ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" збираються найвідоміші спікери і піднімаються найактуальніші для України теми.

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