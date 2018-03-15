Савченко виключили з комітету з Нацбезпеки України

Верховна Рада проголосувала за виключення позафракційного народного депутата Надії Савченко з парламентського комітету з Національної безпеки і оборони України.

Відповідне рішення на засіданні в четвер, 15 березня, підтримав 261 народний депутат, свідчить офіційний сайт парламенту.

Проект постанови №5543 був підготовлений комітетом з Нацбезпеки.

На думку членів парламентського комітету, Савченко займає антидержавницьку позицію і не може бути членом відповідного органу.

Як повідомляв "Обозреватель", генеральний прокурор Юрій Луценко також заявив, що до Верховної Ради буде внесено подання про позбавлення Савченко недоторканності, її затримання та арешт.