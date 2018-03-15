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Савченко виключили з комітету з Нацбезпеки України

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Верховна Рада проголосувала за виключення позафракційного народного депутата Надії Савченко з парламентського комітету з Національної безпеки і оборони України.

Відповідне рішення на засіданні в четвер, 15 березня, підтримав 261 народний депутат, свідчить офіційний сайт парламенту.

Проект постанови №5543 був підготовлений комітетом з Нацбезпеки.

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На думку членів парламентського комітету, Савченко займає антидержавницьку позицію і не може бути членом відповідного органу.

Як повідомляв "Обозреватель", генеральний прокурор Юрій Луценко також заявив, що до Верховної Ради буде внесено подання про позбавлення Савченко недоторканності, її затримання та арешт.

Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
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