Савченко отримала на виборах у Раду лише вісім голосів

Народний депутат Верховної Ради (позафракційний) Надія Савченко, яка балотувалася в одномандатному виборчому окрузі №51 у Донецькій області, отримала лише вісім голосів.
Правда, незважаючи на поразку, політик не планує оскаржувати результати виборів, повідомляє "Громадське ТБ".
"Вибори були брудні й огидні. Ця територія і так багатостраждальна й чекає від держави підтримки. Коли її не пропонують, люди починають схилятися на підкуп. Тут були і залякування, і підкуп", – стверджує Савченко.
Надія Савченко
УНН
У зазначеному окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія (ЦВК) опублікувала перші результати голосування в багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради
Так, за даними опрацювання 41,7% протоколів, найбільше голосів отримує партія "Слуга народу" – 42,34%.
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