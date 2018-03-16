Надежда Кремлёвна продолжает отрабатывать свою персональную историческую роль. Тупо, коряво, но громко. Под звуки барабанов, бубнов и литавр.

После того, как вернувшись в Украину под наши бурные овации, (давайте уж будем честными), мнимая Жанна Д’Арк вдруг превратилась в депутата центробАлта, склочную бабу в белом картузе из к/ф "Де жа вю", лично я был немного шокирован. Фактически одним из первых её спитчей стал внезапный наезд на АТОшников. Ни с того, ни с сего. А дальше закружило, понесло. Реальная всенародная поддержка расстаяла как дым. Глядя на это, лично мне показалось, что путен очень спешит в результате чего, подсунул Украине недоделанную до конца кремлевскую кобылу, агента влияния...

Новини Савченко пора врачам ставить диагноз

Проанализировав, да что там собственно анализировать, просто послушав её вчерашние речи любой здравомыслящий человек понимает, что она состоит из набора громких лозунгов, основной темой которых является наезд на Президента Украины, а через него и на всю страну!

"СЕЙЧАС идет очень хорошая акция – Героя Украины или любые другие награды от президента ВСЕ сдают. Я думаю, ПРИДЁТ ТО ВРЕМЯ когда я брошу в лицо президенту эту звезду"... (с)

Я специально выделил как по мне ключевые слова одной из её речей в рамках вчерашнего Дня политического бреда. Дальше думайте сами.

А теперь немного поскладываем кубики. Если не ошибаюсь, "героическая лётчица" никогда так скоропостижно не срывалась за границу. Но после ареста Рубана, депутат Надя вдруг срочно мчится до Европы. Зачем?! С её слов, дать показания против Порошенко каким-то там юридическим установам. Вот так внезапно? И вернувшись "с европейского допроса" так и непонятно кем осуществлённого, троянская, читай кремлёвская кобыла вдруг идёт в разнос, разбрасывая копытами вокруг тонны информационной грязи, стянув на себя всё внимание украинских (и не только) медиа. Одна кадриль под куполом ВР якобы с сумкой ручных гранат чего стоит. Общество в ах@е.

Новини Арестовать коллаборанта Савченко

Но это ещё не всё. Вечером, депутат центрабАлта вдруг получает такие дорогие информационные подмостки на уже одиозном телеканале, которым владеет бабушка Игорь и посредством "голубого" экрана начинает вываливать на голову украинцам тонны лайна. Параллельно с этим, на заседании совбеза ООН, представители орды, снова вдруг, с пеной у рта начинают цитировать Наденьку в контексте того, что это оказывается именно нынешняя украинская власть дала команду расстреливать людей на Майдане. Не отстают и центральные СМИ страны агрессора.

Орда начала массированный информационный обстрел Украины. Из всех стволов. Неприцельно. Абы навалить. Попадём - хорошо. Промажем - ну хоть напугаем. Пока не попали, но вот свои позиции красиво так засветили. Это хорошо. Я бы сказал очень. Мы то думали, что там за возня на высотке, возле полуразрушенной фермы с координатами 1+1, а то оказывается батарея ордынских информационных "Акаций" ныкались...

Отдельно я бы посоветовал понаблюдать, (вернее уже почитать), за риторикой ещё одного балтийца-пролетария Семёна. Осторожничает альтернативный. И вашим и нашим, и на обед дома. Боится, как бы сильно не зашкварится и в тот же момент, далеко не отбежать от Наденьки. А вдруг выгорит дело? Шанс всегда есть, пусть даже самый призрачный. И в тот же момент Вона молчит, не произнеся ни слова. Что значит политическая закалка и умение во время унюхать подозрительный, малоприятный запах...