Савченко оголосила голодування

Позафракційний нардеп Надія Савченко заявила, що знову оголошує голодування.
Такі слова прозвучали в Шевченківському районному райсуді Києва, де обирається запобіжний захід для неї.
"Я виходжу на голодування з сьогоднішнього дня (23 березня - Ред.) і показую ще раз всім невіруючим, бо я так само, як і в російських в'язницях, перебуваю під камерами. І тільки у ворога є докази, що я голодувала 83 дні і 6 днів сухого голодування. Тепер будуть такі докази і в української влади", - заявила Савченко.
Як повідомляв "Обозреватель", у Шевченківському районному суді Києва 23 березня проходить суд над позафракційним депутатом Верховної Ради Надією Савченко.
Прокурор попросив обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів. При цьому він вказав на те, що Савченко нібито може втекти від слідства.
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