УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

Савченко написала лист Путіну: повний текст

11.5тЧитати новину російською

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яку судять у справі про підготовку теракту, написала листа президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Савченко "звернулася з проханням про помилування українських політв'язнів і доклала перелік з позбавленими волі на російській території", йдеться на її офіційній сторінці в Facebook.

У листі Савченко стверджує, що "ніколи не скоювала злочинів проти народу Російської Федерації".

Новини
"Пашинського фінансує Путін": Савченко звернулася в СБУ

У доданому списку вказані прізвища 66 українців.

"Я переконана, що російський і український народи будуть жити в мирі", - закінчила свій лист Савченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надія Савченко написала полоненому Сенцової з СІЗО .

Читайте всі новини по темі "обмін полоненими" на сайті "Обозреватель".

Теми
обмін полоненимиРосійсько-український конфліктСавченко і Росіясправа Савченко
Особи
Надія СавченкоВолодимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
47
32
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги