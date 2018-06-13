Савченко написала лист Путіну: повний текст

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яку судять у справі про підготовку теракту, написала листа президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Савченко "звернулася з проханням про помилування українських політв'язнів і доклала перелік з позбавленими волі на російській території", йдеться на її офіційній сторінці в Facebook.

У листі Савченко стверджує, що "ніколи не скоювала злочинів проти народу Російської Федерації".

У доданому списку вказані прізвища 66 українців.

"Я переконана, що російський і український народи будуть жити в мирі", - закінчила свій лист Савченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надія Савченко написала полоненому Сенцової з СІЗО .