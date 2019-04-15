Савченко і Рубан вийшли на свободу: перші подробиці

Народного депутата Надію Савченко та керівника організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі суду.

Відповідне рішення прийняв Броварський міжрайонний суд. Відеотрансляція з зали засідань була опублікована на Facebook-сторінці Савченко.

Суд постановив випустити з-під варти ув'язнених, термін запобіжного заходу яких закінчився опівночі 16 квітня.

"Я заходжу в цю залк як вільна людина... Я показала, як за свободу потрібно боротися... Я повернула собі волю і буду боротися за Україну. Я залишаюся в залі, просидівши рік, і нікуди не втікаю", – сказала Савченко в суді.

Володимир Рубан та Надія Савченко

Новина доповнюється...

Нагадаємо, раніше в розпорядженні OBOZREVATEL з'явився документ з дорученням колегії суддів до ГПУ і уповноваженому Верхової Ради з прав людини, який свідчив про те, що Савченко і Рубан можуть бути звільнені з СІЗО.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 8 березня 2018 року Володимира Рубана затримали на КПП Зайцеве з арсеналом зброї, яку він віз із непідконтрольної території Донбасу.

Депутату Надії Савченко інкримінують змову з Рубаном та з екс-ватажком "ДНР" Олександром Захарченком і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою державного перевороту. У їхні плани входило обстріляти будівлю Верховної Ради.

Минулої осені головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що слідчими встановлено особу організатора у справі Савченко та Рубана, однак їхні адвокати цю інформацію спростували.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!