САП вручило підозру Садовому

Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

Про це сам політик заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook. Він уточнив, що підозру оголошено у справі будівництва індустріального парку у Рясному.

Садовий зазначив, що його начебто підозрюють у зловживанні владою при час виділення ділянки під нього.

Андрій Садовий Деловая столица

"Щойно прокурори Холодницького вручили мені електронною поштою підозру. Про що йдеться? У 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучило інвестора – компанію CTP. Ми від цієї компанії за землю отримали 54 млн грн. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія повинна побудувати індустріальний парк. Починаючи з 2015-2016 рр. і далі – блокування з усіх боків. На рівні влади держави, Генеральної прокуратури. До того часу компанія CTP побудувала парки в Румунії, в інших країнах", – заявив Садовий.

Як писав OBOZREVATEL, міський голова Львова Андрій Садовий знявся у рекламному ролику серед конопляного поля поблизу Глухова на Сумщині. Так він вирішив прорекламувати вживання конопляної олії і підтримати мера Глухова Мішеля Терещенка.

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