''Ані дня без України'': політик Із РФ пояснила нові санкції Кремля

Рішення Кремля розширити список санкцій проти українських фізичних осіб та компаній розраховане на російського "внутрішнього споживача" і пов'язане з посиленням економічної кризи в РФ.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV російський опозиційний політик Ольга Курносова. За її словами, "ситуація в Росії погіршується з кожним днем".

"Економічна криза б'є по кишені кожного росіянина, в Україні починається виборча кампанія. Треба якісь теми для інформаційної війни підкидати. Якраз нові санкції і введемо", – пояснила вона.

За словами політика, тема України "просто не сходить з екранів російських телевізорів".

"Це улюблена тема для російських "інформаційних кілерів". Ані дня без українського учасника ток-шоу. Але неможливо говорити про одне і те саме, треба щось новеньке – санкції", - зазначила вона.

"Нафта падає, і навіть без цього економічна ситуація в Росії була поганою, нічого гарного очікувати від наступного року не доводиться. Плюс в Україні неприємні для Росії речі – автокефалія української церкви, Томос – про це теж треба якусь гидоту говорити. Доводиться щось новеньке підкидати", – пояснила Курносова.

Також політик прокоментувала потрапляння до списку деяких фігурантів:

"Мене в новому списку потішили деякі особи з Опоблоку, які відзначилися у виключенні Бойка, Мураєв там з'явився – дотепно. Це говорить про те, що в цьому списку вписував і закреслював Медведчук і його люди. Серйозно вони до цього доклали руку і, напевно, вирішили пригрозити пальцем – ви тут у нас гроші заробляєте і наші вказівки не так виконуєте, неподобство".

Як повідомляв OBOZREVATEL, У Росії 25 грудня розширили список санкцій проти більш, ніж 200 фізичних і юридичних осіб України. Всього в списку санкцій тепер 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше було 322 українцІ і 68 компаній.

Санкції проти українських громадян і компаній передбачають:

- Блокування безготівкових грошових коштів;

- Заморожування бездокументарних цінних паперів і майна на території РФ;

- Заборона на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії.

Потрапили під санкції перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, мер Одеси Геннадій Труханов, а також нардепи Олександр Вілкул, Борис Колесников і Вадим Новінський, Дмитро і Михайло Добкіни, Юрій Воропаєв, Тетяна Бахтєєва, Олексій Білий ("Оппоблок"), Євген Мураєв ("Наші"), Борис Козир, Костянтин Іщейкін, Марія Іонова (БПП), Любомир Зубач, Олена Сотник ("Самопоміч"), Ігор Луценко, Вадим Івченко ("Батьківщина") та інші.

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