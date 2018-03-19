Санкції проти Шредера: з'явилося пояснення Клімкіна та реакція Німеччини

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив свою позицію в питанні введення санкцій ЄС проти німецького лобіста "Газпрому" Герхарда Шредера.

Як зазначив Клімкін, мова йде не про персональні санкції проти Шредера, передає УНІАН.

"Я не піднімав питання про санкції для Шредера. Я вважаю, що ми не повинні грати з термінологією. Я вважаю, що всі, хто допомагає Росії просувати свої проекти, повинні отримати увагу Європейського Союзу", - наголосив міністр.

На думку Клімкіна, якщо дозволяти "лобістам "Газпрому", лобістам державних російських компаній, які знаходяться під санкціями, реалізовувати проекти в ЄС, це загрожує безпеці ЄС", - сказав він журналістам у Брюсселі.

Він вважає, що ЄС повинен зреагувати, а як саме - буде обговорено далі.

При цьому міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен заявила, що санкції проти Шредера за лобіювання інтересів президента Росії Володимира Путіна в Європі можуть бути введені тільки після відповідної перевірки, передає РБК-Україна.

"Санкції проти Герхарда Шредера варто обговорювати з великою обережністю і тільки після відповідної перевірки", - наголосила фон дер Ляйен.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше повідомлялося, що Клімкін закликав ввести санкції відносно Шредера.