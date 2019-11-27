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29 листопада • оновлено в 12:14
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"Будуть тривати!" Зеленський зробив жорстке попередження Росії

25.4т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії мають зберігатися до звільнення всіх окупованих територій, а також українських політв'язнів.

Про це він сказав під час офіційного візиту до Литви 27 листопада. Крім того, глава держави підкреслив, що таку ж позицію має і лідер Литви Гітанас Науседа (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Президент Литви показав розуміння, що санкції мають тривати до повної деокупації й звільнення всіх наших політв'язнів. Я поінформував його про ситуацію на окупованих територіях і підготовку до 9 грудня ("нормандського саміту". – Ред.). Наші погляди щодо завершення війни повністю збігаються", – запевнив Зеленський.

Зеленський і Науседа

Зеленський і Науседа

Telegram Zelenskiy/Official

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Він також подякував литовському колезі за співпрацю й допомогу Україні й висловив надію на те, що Вільнюс надасть нашій державі підтримку в приєднанні до програми розширення можливостей НАТО.

"Дякую за практичну допомогу, яку надає нам Литва. Йдеться і про медичну реабілітацію поранених українських військових, і про соціальну відбудову Донбасу, зокрема – проєкт облаштування школи в Авдіївці вартістю 1 млн євро", – сказав український президент.

Підсумовуючи свій виступ, Зеленський зазначив, що підписав з Науседою Спільну декларацію стратегічного розвитку України і Литви на 2020-2024 роки. Президент упевнений, що партнерство між країнами буде тільки міцніти.

Зі свого боку президент Литви застеріг Зеленського від поступок Путіну і закликав відстоювати територіальні права України.

"Бажаємо, щоб ви не йшли на поступки, які можуть завдати вам шкоди. Сподіваємося, що ці переговори будуть справжніми і допоможуть зробити кроки, що зменшать напругу в регіоні і дозволять Україні говорити на рівних з опонентами", – звернувся він до українського колеги, кажучи про очікування від "нормандського саміту".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Санкції проти Росії Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Гітанас Науседа
Місце
Україна
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Ронович Рон
Ронович Рон
"Будут продолжаться!"- продолжаться что, одни будут жрать своё сало, другие шпроты )))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ой блеать.заипали вы уже со своими предупреждениям.иидите нах.й.ушлёпки мазепинские.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Говорящий шпрот - это круто! Шпроты слов на воду не бросают! :-)))
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