"Будуть тривати!" Зеленський зробив жорстке попередження Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії мають зберігатися до звільнення всіх окупованих територій, а також українських політв'язнів.

Про це він сказав під час офіційного візиту до Литви 27 листопада. Крім того, глава держави підкреслив, що таку ж позицію має і лідер Литви Гітанас Науседа (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Президент Литви показав розуміння, що санкції мають тривати до повної деокупації й звільнення всіх наших політв'язнів. Я поінформував його про ситуацію на окупованих територіях і підготовку до 9 грудня ("нормандського саміту". – Ред.). Наші погляди щодо завершення війни повністю збігаються", – запевнив Зеленський.

Зеленський і Науседа Telegram Zelenskiy/Official

Він також подякував литовському колезі за співпрацю й допомогу Україні й висловив надію на те, що Вільнюс надасть нашій державі підтримку в приєднанні до програми розширення можливостей НАТО.

"Дякую за практичну допомогу, яку надає нам Литва. Йдеться і про медичну реабілітацію поранених українських військових, і про соціальну відбудову Донбасу, зокрема – проєкт облаштування школи в Авдіївці вартістю 1 млн євро", – сказав український президент.

Підсумовуючи свій виступ, Зеленський зазначив, що підписав з Науседою Спільну декларацію стратегічного розвитку України і Литви на 2020-2024 роки. Президент упевнений, що партнерство між країнами буде тільки міцніти.

Зі свого боку президент Литви застеріг Зеленського від поступок Путіну і закликав відстоювати територіальні права України.

"Бажаємо, щоб ви не йшли на поступки, які можуть завдати вам шкоди. Сподіваємося, що ці переговори будуть справжніми і допоможуть зробити кроки, що зменшать напругу в регіоні і дозволять Україні говорити на рівних з опонентами", – звернувся він до українського колеги, кажучи про очікування від "нормандського саміту".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 листопада Зеленський зустрівся з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд. Вона заявила, що Росія є агресором, націленим проти України, і закликала міжнародне співтовариство не забувати, що в цьому конфлікті немає двох винних сторін. Адже Росія – агресор, а Україна – жертва.

Також Кальюлайд зробила оригінальний подарунок Зеленському – іменний велосипед і банку меду. У мережі це сприйняли як тролінг.

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