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Саміт G7: Трамп розсекретив деталі переговорів щодо Росії

2.7т Читати матеріал російською

Лідери країн обговорили на саміті G7 у Франції питання повернення Росії до групи "Великої сімки".

За даними японського видання Кіодо, конкретний зміст бесіди, яка проходила в рамках вечері на вищому рівні, "ніколи не розкриють".

Проте, президент США Дональд Трамп підтвердив, що тема обговорювалася. Однак американський лідер не знає, чи зможе Росія повернутися до групи. За його словами, президента РФ Володимира Путіна "напевно" буде запрошено на наступну зустріч.

Саміт "Великої сімки"

Саміт "Великої сімки"

RFI

Як повідомляє RT, прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков вже прокоментував заяву глави Білого дому. За його словами, якщо Путіна покличуть на саміт G7 у США, то він розгляне запрошення.

Також на зустрічі обговорювалася потенційна можливість Ірану створити ядерну зброю.

Дональд і Меланія Трамп на саміті G7

Дональд і Меланія Трамп на саміті G7

Twitter Дональда Трампа

Тим часом, поліція у Франції затримала 68 осіб, 38 з них взяли під варту. Люди вийшли на протести через саміт. Учасники акції кидали каміння в силовиків, які заблокували їм прохід до мосту у м. Байонна неподалік Біаріцца, де відбувається саміт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
саміт G7
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
Японія
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Украина объявила о проведении своего саммита G7. Участие в котором уже подтвердили Зеленский, Гуайдо, пранкеры Вован и Лексус, мама Алексея Миняйло, Блэк Джек и шлюхи.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Однажды у Трампа сломался холодильник и чтобы продукты не пропали он решил купить Гренландию.
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
ДNбилы, вы же орали, что вместо РФ, 0kpaину приглосят..
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Маскаев Дмитрий, украину если и пригласят то только лишь для того что бы прислуживать сильным мира сего
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Маскаев Дмитрий,дятел,читай не только заголовки,много узнаешь для себя интересного.
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