Саміт G7: Трамп розсекретив деталі переговорів щодо Росії

Лідери країн обговорили на саміті G7 у Франції питання повернення Росії до групи "Великої сімки".

За даними японського видання Кіодо, конкретний зміст бесіди, яка проходила в рамках вечері на вищому рівні, "ніколи не розкриють".

Проте, президент США Дональд Трамп підтвердив, що тема обговорювалася. Однак американський лідер не знає, чи зможе Росія повернутися до групи. За його словами, президента РФ Володимира Путіна "напевно" буде запрошено на наступну зустріч.

Саміт "Великої сімки" RFI

Як повідомляє RT, прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков вже прокоментував заяву глави Білого дому. За його словами, якщо Путіна покличуть на саміт G7 у США, то він розгляне запрошення.

Також на зустрічі обговорювалася потенційна можливість Ірану створити ядерну зброю.

Дональд і Меланія Трамп на саміті G7 Twitter Дональда Трампа

Тим часом, поліція у Франції затримала 68 осіб, 38 з них взяли під варту. Люди вийшли на протести через саміт. Учасники акції кидали каміння в силовиків, які заблокували їм прохід до мосту у м. Байонна неподалік Біаріцца, де відбувається саміт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Німеччина виступила проти повернення Росії до "Великої вісімки". Трамп заявив, що підтримує повернення РФ в G7, звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

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