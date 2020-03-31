Сагайдак: Єрмак використовує зв'язки в Раді й ОП, щоб запобігати неугодним йому призначенням

Глава Офісу президента Андрій Єрмак використовує свої зв'язки у Верховній Раді і вплив на президента, щоб контролювати призначення на вищі посади в державі.

Так депутат Київської міськради Ілля Сагайдак на своїй сторінці в Facebook прокоментував заяву Єрмака, якою той пояснив відеозапис про продаж посад його братом Денисом Єрмаком.

Сагайдак підтвердив, що в грудні 2019 року президент України Володимир Зеленський розглядав його кандидатуру як можливого майбутнього главу Київської міськадміністрації.

Андрій Єрмак Кореспондент

"Пам'ятаю, як під час моєї співбесіди на посаду глави КМДА в кабінет Президента увірвався пан Єрмак, хоча сам президент наголосив, що його не запрошували, і залишився після зустрічі наодинці в кабінеті. Його аргументами мене не призначати, за словами оточення Президента, були пов'язані з тим, що це конфлікт із відомим мером, а з ним краще домовитися, так, власне, і сталося", – розповів Сагайдак.

Також, за словами Сагайдака, Єрмак використовував свій вплив на транспортний комітет Верховної Ради, щоб перешкоджати призначенню його заступником міністра інфраструктури, незважаючи на те, що сам міністр Владислав Криклій ухвалив рішення про призначення Сагайдака.

"Вважаю слова Єрмака дурницями і маніпуляцією. Дуже вигідно підміняти суть викладених доказів корупції якимись особистими мотивами", – прокоментував депутат Київради заяви Єрмака.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував відео, на яких схожий на брата Андрія Єрмака чоловік розмовляє з людьми й обговорює з ними їх призначення на державні посади. Після цього 20 березня Лерос був звільнений із посади радника президента Володимира Зеленського.

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