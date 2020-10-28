Садовий пішов на самоізоляцію: у дружини і тещі виявлено коронавірус
Андрій Садовий проведе кілька днів на самоізоляції після того, як COVID-19 виявили у його дружини і тещі
Повернутися на роботу він зможе після повторного негативного тесту
Мер Львова Андрій Садовий пішов на самоізоляцію після того, як у його дружини і тещі виявився коронавірус.
На своїй сторінці в Facebook він написав, що всі зробили ПЛР-тести.
"Сьогодні Катерина разом з мамою отримали позитивний ПЛР-тест. Мій результат негативний", – зазначив Садовий.
Він підкреслив, що проведе кілька днів на самоізоляції і зробить повторний тест.
"Якщо повторний тест буде негативним, відразу повернуся до роботи. Каті і Марії Михайлівні бажаю якнайшвидшого одужання. До моменту отримання рідними негативних ПЛР-тестів з ними не контактуватиму", – додав мер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з підрахунками Ради національної безпеки і оборони, найближчими тижнями може початися істотний ріст випадків захворювань на коронавірус у Львівській області.