Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Садовий не буде головою "Самопомочі": що сталося

1.4т Читати матеріал російською

Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий вирішив відмовитися від цієї посади і сконцентруватися лише на роботі в якості мера Львова.

Таку заяву політик зробив в ефірі ТСН. Нагадаємо, за даними екзит-полів партія Садового на позачергових виборах до Верховної Ради України набрала менше 1%.

"Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив це за ці п'ять років. Моя робота – це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повинен подати у відставку. Партія повинна обрати нового керівника", – зазначив він.

Андрій Садовий

Андрій Садовий

"Деловая столица"

Новини
"Ми вами пишаємося!" Голова Львівської ОДА публічно підлизався до Садового

За словами Садового, він залишиться членом партії, однак ім'я наступного лідера "Самопомочі" не прозвучало з його вуст.

"Напевно, ми не врахували певні тренди, напевно, ми були мало популістськими. Ми говорили правду, а правда не завжди подобається", – прокоментував провал своєї політсили на виборах Садовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міський голова Львова Андрій Садовий знявся в рекламному ролику серед конопляного поля поблизу Глухова на Сумщині. Таким чином він вирішив прорекламувати вживання конопляного масла і підтримати мера Глухова Мішеля Терещенка, який балотувався від "Самопомочі" на мажоритарному окрузі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Андрій Садовий
Місце
Україна
Тег
Самопоміч
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel