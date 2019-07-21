Садовий не буде головою "Самопомочі": що сталося

Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий вирішив відмовитися від цієї посади і сконцентруватися лише на роботі в якості мера Львова.

Таку заяву політик зробив в ефірі ТСН. Нагадаємо, за даними екзит-полів партія Садового на позачергових виборах до Верховної Ради України набрала менше 1%.

"Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив це за ці п'ять років. Моя робота – це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повинен подати у відставку. Партія повинна обрати нового керівника", – зазначив він.

Андрій Садовий "Деловая столица"

За словами Садового, він залишиться членом партії, однак ім'я наступного лідера "Самопомочі" не прозвучало з його вуст.

"Напевно, ми не врахували певні тренди, напевно, ми були мало популістськими. Ми говорили правду, а правда не завжди подобається", – прокоментував провал своєї політсили на виборах Садовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міський голова Львова Андрій Садовий знявся в рекламному ролику серед конопляного поля поблизу Глухова на Сумщині. Таким чином він вирішив прорекламувати вживання конопляного масла і підтримати мера Глухова Мішеля Терещенка, який балотувався від "Самопомочі" на мажоритарному окрузі.

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