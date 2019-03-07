Садовий і Гриценко підписали угоду про об’єднання зусиль на виборах президента України

Екс-кандидат на пост президента Андрій Садовий та кандидат у президенти Анатолій Гриценко підписали угоду про об’єднання зусиль на президентських виборах.

Це відбулося на їхній спільній прес-конференції у Києві, повідомляє Vybory.detector.media. "Ця угода має один пункт. Як ви знаєте, я відкликав свою кандидатуру на пост президента і є зобов’язання до Гриценка – бути чесним", – сказав Садовий.

Анатолій Гриценко і Андрій Садовий Vybory.detector.media

Гриценко подякував об’єднанню "Самопоміч" та лідеру "Демократичного альянсу" Василю Гацьку за підтримку. "Наші цінності співпадають. Я бачу для себе велику відповідальність. Розумію, що мені треба виконувати дві президентські програми: і свою, і Садового", – додав кандидат на пост президента України.

Також Гриценко сказав, що веде консультації з різними кандидатами щодо об’єднання. "Є дедлайн до 00:00 годин 7 березня, щоб об’єднатися", – зауважив політик.

Угода між Садовим і Гриценко Facebook Анатолія Гриценка

Садовий та Гриценко закликали громадян України "зробити вибір та прийти на вибори". Також Садовий повідомив, що об’єднання "Самопоміч" братиме активну участь у парламентських виборах, які відбудуться у жовтні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня Садовий зняв свою кандидатуру на пост президента на користь лідера партії "Громадянська позиція", екс-міністра оборони Гриценка.

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