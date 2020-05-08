Головна Новини
8 травня • оновлено в 13:30
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Саакашвілі зізнався, чим займатиметься на новій посаді при Зеленському

6.5т
Читати матеріал російською

Колишній глава Грузії Міхеїл Саакашвілі, якого президент призначив головою Виконавчого комітету реформ, заявив, що насамперед вирішуватиме питання свободи введення бізнесу в Україні.

Про свої обов'язки на новій посаді політик розповів у ефірі "Сніданку з 1+1", повідомляє ТСН. Водночас поділився й тим, де розміщуватиметься його офіс.

"Зараз до України йде велика криза, пов'язана з коронавірусом у світі. Перше, що треба зробити, щоб допомогти економіці, це звільнити бізнес без адміністративного втручання. Є велика кількість регуляцій, від яких треба звільнятися, і головне слово – це свобода. На першому етапі треба забрати безглузді регуляції у податковій сфері, митниці, де заповняють велику кількість папірців", – сказав Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Крім цього, коментуючи питання медичної реформи, він зазначив, що нині в Україні потрібно повністю оновлювати систему.

"Спроби частково змінювати нічого не приносять. Спроба реанімувати старі, совкові реформи теж не працює. Перебудувати стару неможливо – треба повністю змінити", – наголосив Саакашвілі.

Він також підкреслив, що його офіс розміщуватиметься всередині Офісу президента, оскільки Національна рада реформ – традиційний орган, який розташований при президентові України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Відповідний указ він підписав 7 травня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Марина Ліснічук
Особи
Володимир Зеленський Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Теги
Національна рада реформ України політика
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
23
16
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-После назначения Саакашвили главой Комитета реформ раздались голоса «Карлсон вернулся!» -И это верно, пока на Банковой шалит Малыш.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
нах он нам нужен?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Так как в Раде не нашлось голосов для назначения Саакашвили вице-премьером, ему для работы в Кабмине сшили форму свадебного генерала.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги