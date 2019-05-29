Саакашвілі зібрався на вибори до Ради: розкриті перші подробиці

Партія третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил" братиме участь у позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів екс-заступник генпрокурора України, співзасновник партії "РНС" Давид Сакварелідзе. Він зазначив, що їхня політична сила на виборах "обстоюватиме свою філософію і проекти".

"Ми маємо легітимне право на вільну участь у виборах... Ми як партія підемо на ці вибори, і будемо відстоювати ту філософію і проекти, які ми хочемо здійснити як політична сила", — заявив Сакварелідзе.

Він підтримав рішення президент Володимира Зеленського про розпуск парламенту, бо та "Верховна Рада вже чотири роки нелегітимна".

Політик пояснив, що на виборах президента України їхня партія була "практично не задіяна", оскільки у неї не було кандидата, але однопартійцям дозволили підтримувати того кандидата, якого хотіли.

"Не можна забирати у людини життя, громадянство, право на вільне пересування, на політику і тощо", — акцентував Сакварелідзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський повернув лідеру руху "Рух Нових сил", третьому президенту Грузії та екс-голови Одеської обладміністрації Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство.

При цьому партія президента Зеленського "Слуга народу "не має наміру приймати до свого складу Саакашвілі, якому повернули українське громадянство.

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