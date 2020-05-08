Саакашвілі виступатиме проти співпраці з МВФ – політолог

Призначений на посаду фактично "тіньового прем‘єр-міністра" Міхеїл Саакашвілі виступатиме проти співпраці з МВФ. Таку думку на своїй сторінці у мережі Facebook висловив політолог Вадим Денисенко.

Експерт прогнозує, що Україна якщо й отримає кредит від Фонду, то він буде суттєво менший ніж 2,5 млрд доларів. Бо в МВФ не впевнені у твердій позиції Зеленського щодо реформ, боротьби з корупцією та стримування апетитів олігархів.

"МВФ дає нам не повноцінний кредит, а stand-by. І відразу видадуть не 2,5 млрд, а значно менше. Отже, що це означає? У США ухвалили рішення поставити Україну "на паузу" й дати рівно стільки, щоб не допустити дефолту. Чому? Очевидно, ми не входимо в пріоритети. Але головне навіть не це. Там вирішили подивитися, куди зайдуть ігри з ОРДЛО та чи варто зараз взагалі тратитися на Україну – вони не знають", – вважає Денисенко.

На думку політолога, ситуація, що склалася, зумовлена відсутністю жорсткої позиції України у відстоюванні власних інтересів і незрілістю українських політичних еліт.

"Наші еліти не готові ні до консолідації, ні до прагматичного економічного націоналізму. Тому з нами так і вчиняють. Якби Україна зайняла жорсткішу позицію, результати були б іншими. А так МВФ добився відкриття ринку землі, корупційні еліти зараз продавлять через раду корупційний закон про розпаювання державних земель – і спекулятивний капітал недорого скупить кілька мільйонів гектарів державних земель. Щодо закону про Коломойського, то буде він ухвалений чи ні, зараз не має значення. Через три місяці, коли настане час нового траншу, до цього питання можна буде повернутися", – пише експерт.

Від Саакашвілі у владі політолог нічого доброго не чекає.

"Новий майже прем‘єр Саакашвілі зараз почне активно говорити про те, що потрібно "послати" МВФ, а його проросійські соратники заведуть платівку 2013 року про те, що Захід нас здав", – прогнозує Денисенко.

"На цьому тлі, без грошей і зовнішньої власної гри влада буде говорити про мир і в грудні спробує провести вибори на Донбасі. Причому грошей за це нам також ніхто (а насамперед росіяни) не дасть, і жодного фонду відновлення Донбасу з реальними грішми, а не копійками, не буде", – підсумовує він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Грузія відкликала для консультацій свого посла в Україні. Причина – у призначенні колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у Виконавчий комітет реформ в Україні. На батьківщині його звинувачують у зловживанні владою.

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