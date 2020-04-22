Ексочільник Одеської ОДА, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відреагував на новину про своє призначення віцепрем'єр-міністром України з питань реформ.

Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план. Свою позицію Саакашвілі виклав на особистій сторінці у Facebook.

За словами політика, він вже мав предметну розмову з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, під час якої обговорювалися всі питання, пов'язані з можливою роботою Саакашвілі в уряді.

Міхеїл Саакашвілі "Цензор.НЕТ"

"Я підходжу до цієї пропозиції і до свого рішення з дуже великою відповідальністю, адже це дуже непростий для країни час. Попереду у нас дуже складний період і в економіці, і в цілому в житті країни. Нам зараз як ніколи потрібно бути сміливими у своїх рішеннях і реформах", – зазначив Саакашвілі.

"Я представлю у Верховній Раді свою програму невідкладних змін і моєї участі в роботі уряду Шмигаля з конкретними напрацюваннями, які утворилися у мене як за межами України, так і в період моєї роботи в Україні, ґрунтуючись як на позитивному, так і на негативному досвіді" , – додав він.

Також ексочільник Одеської ОДА запевнив, що готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України і з іншими політичними силами в суспільстві, щоб Україна з найменшими втратами перенесла світову економічну кризу і впоралася з усіма викликами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про можливе призначення Саакашвілі до Кабміну розповіла заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук. За її словами, зараз кандидатура обговорюється у фракції. Голосування може бути вже в п'ятницю, 24 квітня.

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