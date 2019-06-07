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Саакашвілі відмовився очолити партію Кличка: що відомо

1.3тЧитати матеріал російською

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відмовився від пропозиції мера Києва Віталія Кличка стати головою його партії УДАР.

Про це заявила у своєму Telegram-каналі журналістка Соня Кошкіна з посиланням на слова самого грузинського політика. "... Уточнила у Саакашвілі, чи піде він на вибори з УДАРом. Відповідь була гранично проста: "Я запитав про це у своїх прихильників, і вони ідею не підтримали", – розповіла вона.

При цьому видання "УП" також розповсюдило аналогічну інформацію. Відзначається, що в оточенні Кличка замість лише жартують, мовляв, "а хіба він був з нами?".

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Саакашвілі відмовився очолити партію Кличка: що відомо

Кличко на своїй сторінці в Facebook вже відреагувала на подібні заяви. "Читаю новини в ФБ щодо нашого союзу з Саакашвілі. Без емоцій: я свій жест зробив. Щиро і для продовження дружби та історії відносин. Запропонував у складній ситуації підставити плече, навіть незважаючи на те, що багато моїх прихильники неоднозначно сприйняли цю ідею. Так, коментарі у ФБ – різні, але, вибачте, не вони і раніше визначали моє ставлення до людей і мої дії щодо них. Є слова, а є вчинки. Я, політично планів не змінюю", – заявив він.

Нагадаємо: лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко заявив, що його сила йде на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році й покликав Міхеїла Саакашвілі стати головою його партії.

Водночас представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що Саакашвілі може увійти в команду президента Зеленського.

Однак глава держави повідомив, що Саакашвілі в Україні нині не нададутьніякої державної посади.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 10 вересня 2018 року Саакашвілі прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.

  • 22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав його визнати себе винним в незаконному перетині кордону.

  • 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані"Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

  • Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак у Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року у зв'язку з вчиненим правопорушенням.

  • 29 травня третій президент Грузії і екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну.

  • Політик приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 17:30. Він вилетів рейсом із Варшави, отримавши перед відправленням посвідчення особи для повернення в Україну.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Міхеїл СаакашвіліВіталій Кличко
Місце
Україна
Тег
партія УДАР
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