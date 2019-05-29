Саакашвілі повернувся в Україну: онлайн-трансляція

Колишній президент Грузії і екс-глава Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну у середу, 29 травня.

Політик приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 17:30. Він вилетів рейсом із Варшави, отримавши перед відправленням посвідчення особи для повернення в Україну.

Напередодні, 28 травня, президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, змінивши таким чином указ п'ятого глави держави Петра Порошенка.

У Держприкордонслужбі заявили, що причин для недопуску Саакашвілі на територію країни немає: "Громадянин України не може бути обмежений у праві в'їзду на територію України".

Сам Саакашвілі повідомив, що має намір "орієнтуватися на майбутнє, на успіх України, на подальші кроки, щоб нарешті почати реформи", стверджуючи, що не має наміру мститися Порошенку, через якого і був змушений в результаті з гучним скандалом залишити Україну.

Також Саакашвілі заявив про готовність працювати з новообраним президентом України Володимиром Зеленським та його командою. "Зараз є дуже молодий і талановитий президент із його молодою командою, тому я вважаю, що ми всі повинні його підтримати", — пояснив політик.

Саакашвілі отримав посвідчення особи для повернення в Україну facebook.com/SaakashviliMikheil

Саакашвілі отримав посвідчення особи для повернення в Україну facebook.com/SaakashviliMikheil

Саакашвілі отримав посвідчення особи для повернення в Україну facebook.com/SaakashviliMikheil

Як повідомляв OBOZREVATEL, після повернення Саакашвілі українського громадянства з'ясувалося, що його партія "Рух нових сил" братиме участь у позачергових виборах до Верховної Ради.

При цьому у Зеленського заявили, що Саакашвілі не буде прийнятий до складу партії "Слуга народу". Лідер політсили Дмитро Разумков пояснив, що згідно із законодавством Саакашвілі поки що заборонено балотуватися до Ради.

Повернення Саакашвілі в Україну викликало бурхливу реакцію в мережі. Українці намагаються вгадати, як тепер розвиватиметься його кар'єра, припускаючи, що екс-глава Грузії може претендувати на місце голови Одеської ОДА або навіть прем'єр-міністра.

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