Саакашвілі почав будувати другий маєток під Києвом. Фото та відео

Експрезидент Грузії та колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі будує собі маєток на вулиці Ватутіна в селі Лісники, Київська область.
Селище розташоване всього за декілька кілометрів від столиці в напрямку Нової Обухівської траси, пише "Страна".
Там уже розміщена одноповерхова будівля з панорамними вікнами. Новий маєток зводиться на тій же ділянці. На території також є сад, гараж і невеликий будиночок (ймовірно, для персоналу). Біля воріт майорять три прапори: України, Грузії та Євросоюзу.
Будинок Саакашвілі під Києвом
У селі на вулицях встановлені камери спостереження, усюди висять таблички, що "об'єкт під наглядом", а територію обходять сторожі.
Згідно з даними Держгеокадастру, мати Саакашвілі Гулі Аласанія 2017 року придбала ділянку розміром трохи більш як 10 соток. Видання пише, що земля в Лісниках коштує від 2 тисяч доларів за сотку. А одноповерховий будинок і 15 соток території обійдуться щонайменше в 450 тисяч доларів.
Будинок Саакашвілі в селі Лісники
2018 року Саакашвілі розповідав про цей маєток під Києвом.
"2016 року, коли я переїхав до Києва з Одеси, моя мама побачила, що я тут надовго. Вона продала батьківську хату в центрі Тбілісі й купила маленьку ділянку під Києвом, де почала будівництво одноповерхового трикімнатного будинку", – говорив він.
Зазначається, що в селі Лісники також є будинки ексміністерки фінансів Наталії Яресько, співачки Руслани, будинок та ділянка землі художника Сергія Пояркова. Крім того, у Лісниках деякий час жив колишній міністр юстиції Роман Зварич.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати й незабаром представить план.
Новина про включення ексголови Одеської ОДА в уряд викликала величезний ажіотаж серед українців.
Також стало відомо, що Саакашвілі збирався переконувати нардепів "Слуги народу" підтримати його кандидатуру.
Крім того, в мережі спливло спільне фото колишнього президента Грузії та чинного глави Офісу президента Андрія Єрмака. Знімок був зроблений під час зустрічі випускників Київського інституту міжнародних відносин.
Також стало відомо, що Міхеїл Саакашвілі не стане віцепрем'єр-міністром з питань реформ без порушення закону України.
Дипломат розкрив корупційну схему Саакашвілі на Одеській митниці.
Нагадаємо, за час своєї кар'єри колишній високопоставлений грузинський чиновник встиг вляпатися в десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ.
До того ж Саакашвілі, якого запросив працювати в Кабмін президент України Володимир Зеленський, раніше жорстко висміювався ним у "Кварталі 95".
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