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27 квітня • оновлено в 16:52
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Саакашвілі почав будувати другий маєток під Києвом. Фото та відео

7.8т
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Експрезидент Грузії та колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі будує собі маєток на вулиці Ватутіна в селі Лісники, Київська область.

Селище розташоване всього за декілька кілометрів від столиці в напрямку Нової Обухівської траси, пише "Страна".

Там уже розміщена одноповерхова будівля з панорамними вікнами. Новий маєток зводиться на тій же ділянці. На території також є сад, гараж і невеликий будиночок (ймовірно, для персоналу). Біля воріт майорять три прапори: України, Грузії та Євросоюзу.

Будинок Саакашвілі під Києвом

Будинок Саакашвілі під Києвом

У селі на вулицях встановлені камери спостереження, усюди висять таблички, що "об'єкт під наглядом", а територію обходять сторожі.

Згідно з даними Держгеокадастру, мати Саакашвілі Гулі Аласанія 2017 року придбала ділянку розміром трохи більш як 10 соток. Видання пише, що земля в Лісниках коштує від 2 тисяч доларів за сотку. А одноповерховий будинок і 15 соток території обійдуться щонайменше в 450 тисяч доларів.

Будинок Саакашвілі в селі Лісники

Будинок Саакашвілі в селі Лісники

2018 року Саакашвілі розповідав про цей маєток під Києвом.

"2016 року, коли я переїхав до Києва з Одеси, моя мама побачила, що я тут надовго. Вона продала батьківську хату в центрі Тбілісі й купила маленьку ділянку під Києвом, де почала будівництво одноповерхового трикімнатного будинку", – говорив він.

Зазначається, що в селі Лісники також є будинки ексміністерки фінансів Наталії Яресько, співачки Руслани, будинок та ділянка землі художника Сергія Пояркова. Крім того, у Лісниках деякий час жив колишній міністр юстиції Роман Зварич.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна Київ
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
п@х, пусть строит.
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
ну и отлично! пусть строит. я только ЗА! Михо хороший человек. А ноги по его преследования растут вот откуда: Когда Саакашвили был угоден ПА, то его назначит губернатором одесской области. Но как только Саакашвили сменил в Одессе всех прокуроров и шишек и начал чистку города от коррупции и разрушил коррупционно-криминальные схемы в Одесском порту и дал ход делам через не коррумпированных прокуроров, то ПА запаниковал что ежемесячные транши в 5млн долларов прекратились! А так же остановился бизнес в порту у многих депутатов. Тогда ПА снял Саакашвили с поста губернатора и лишил его гражданства, так как боялся что Саакашвили раскроет схемы в которых замешан ПА и депутаты. Ну а дальше пошли преследования, Курченко и уголовные дела..все как по накатанной. Не видитесь на этого Курченк, как малахольные!
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Молодец, Карлсон, дави ка ке лов...)))
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