Офіційно: Зеленський видав указ про призначення Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Відповідний Указ № 169/2020 "Питання Національної ради реформи і Виконавчого комітету реформ" було підписано президентом 7 травня, повідомили в ОП.

"Щиро вітаю Міхеїла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни", – зазначив Зеленський.

Міхеїл Саакашвілі UA.News

Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Документом вносяться зміни до указів глави держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Нацрада реформ була створена в 2014 році п'ятим президентом України Петром Порошенком. Однак її останнє засідання відбулося ще 2 березня 2018 року. Тоді воно було присвячене змінам у сфері валютного регулювання. В цілому з моменту свого існування Нацрада реформ збиралася 28 разів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!