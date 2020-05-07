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7 травня • оновлено в 23:28
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Офіційно: Зеленський видав указ про призначення Саакашвілі

78.4т
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Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Відповідний Указ № 169/2020 "Питання Національної ради реформи і Виконавчого комітету реформ" було підписано президентом 7 травня, повідомили в ОП.

"Щиро вітаю Міхеїла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни", – зазначив Зеленський.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

UA.News

Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Документом вносяться зміни до указів глави держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Нацрада реформ була створена в 2014 році п'ятим президентом України Петром Порошенком. Однак її останнє засідання відбулося ще 2 березня 2018 року. Тоді воно було присвячене змінам у сфері валютного регулювання. В цілому з моменту свого існування Нацрада реформ збиралася 28 разів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Особи
Міхеїл Саакашвілі Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика Офіс президента
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ну, одним клоуном в цирку більше. Зєля конкуренції не боїться?
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Зеленый скот - вы такое себе избрали?
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Марафет Коксов
Марафет Коксов
А я бы еще и Супруниху замом взял
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