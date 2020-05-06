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6 травня • оновлено в 23:19
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Саакашвілі отримає нову посаду при Зеленському: що відомо про орган, який не працював два роки

5.9т
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У середу, 6 травня, стало відомо, що ексголова Одеської ОДА, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі отримає посаду в Національній раді реформ.

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з основними функціями та структурою цього органу, який не функціонував протягом останніх двох років.

Нагадаємо, що Нацрада реформ була створена 2014 року п'ятим президентом України Петром Порошенком. Однак її останнє засідання відбулося ще 2 березня 2018 року. Тоді воно було присвячене змінам у сфері валютного регулювання. Загалом з моменту свого існування Нацрада реформ збиралася 28 разів.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

UA.News

Головними завданнями функціонування зазначеної структури є стратегічне планування, а також узгодження позицій щодо впровадження єдиної державної політики реформ і їхньої реалізації.

Варто згадати, що Нацрада реформ діє як спеціальний консультативно-дорадчий орган при президентові України. Адже саме глава держави керує ним. Отже, в його обов'язки входить і призначення складу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 травня журналіст Юрій Бутусов заявив, що Зеленський може призначити Саакашвілі секретарем Національної ради реформ, яку очолює сам.

  • За його даними, президент розширить повноваження ексголови Одеської ОДА – він нібито отримає право брати участь у засіданнях Кабінету міністрів.

  • Пізніше своє призначення в Нацраду реформ підтвердив і сам Саакашвілі, однак спростував, що обійме посаду секретаря. За його словами, йдеться про голову виконавчого комітету.

  • Нагадаємо, раніше Саакашвілі вже відвідував засідання Нацради реформ як ексголова Одеської ОДА. На одному з них у нього трапився конфлікт і словесна сутичка з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Петро Порошенко Володимир Зеленський Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Тег
Національна рада реформ України
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
"Саакашвілі отримає нову посаду при Зеленському: що відомо про орган, який не працював два роки" ... Невже це про піаніно?
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