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Саакашвілі на чолі ГПУ? Піскун назвав головну перешкоду

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Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі після повернення до України може претендувати на посаду генерального прокурора, проте його призначення не вплине позитивно на криміногенну ситуацію.

Такий прогноз озвучив екс-керівник Генпрокуратури України Святослав Піскун в ефірі ObozTV. На його думку, Саакашвілі не вистачає команди кваліфікованих фахівців.

На питання, чи може Саакашвілі очолити ГПУ, Піскун відповів: "Міхеїл Саакашвілі може стати ким завгодно в нашій державі, тому що він є громадянином України. Саакашвілі впертий політик".

"Якщо він стане генеральним прокурором, і хтось думає, що це істотно змінить криміногенну ситуацію в державі, або кардинально змінить результати боротьби з корупцією, я вам скажу, що це не так. Не все залежить від генерального прокурора", – підкреслив він .

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За словами Піскуна, все залежить від команди, яка працює з генеральним прокурором України.

"У мене є команда, яка налічує 5-7 тисяч прокурорів. Досвідчених грамотних, половина працює, половина зараз не працює з тих чи інших причин. Але вони у мене є. А хто є у Міхеїла Саакашвілі? Ким він замінить тих корумпованих прокурорів, яких буде виганяти або міняти? Він запросить їх з Великобританії або Польщі? Де їх взяти? З Грузії привезе або в Україні з якогось інституту або університету?" – зазначив екс-глава ГПУ.

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"Треба мати не тільки розум, але і досвід. Коли ми починали працювати в прокуратурі, всі чітко розуміли, що поки ти 5 років не відробиш слідчим, 2-3 роки не відробиш помічником прокурора в судах, у нагляді, ти не будеш прокурором, тебе не призначать на самостійну процесуальну посаду. Тому що досвіду немає. І це працювало. Людина обіймала посаду, чітко розуміючи весь рух кримінального провадження", – пояснив він.

Водночас, сам Піскун уточнив, що не претендує на те, щоб учетверте очолити Генпрокуратуру України.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

kommersant.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що Міхеїл Саакашвілі після повернення до України може претендувати на посаду прем'єр-міністра або генерального прокурора.

У свою чергу, відомий адвокат Микола Полозов припустив, що в Україні Саакашвілі зіткнеться з кримінальним переслідуванням.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Міхеїл СаакашвіліСвятослав Піскун
Місце
Україна
Тег
Генеральна прокуратура України
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