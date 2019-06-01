Саакашвілі на чолі ГПУ? Піскун назвав головну перешкоду

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі після повернення до України може претендувати на посаду генерального прокурора, проте його призначення не вплине позитивно на криміногенну ситуацію.

Такий прогноз озвучив екс-керівник Генпрокуратури України Святослав Піскун в ефірі ObozTV. На його думку, Саакашвілі не вистачає команди кваліфікованих фахівців.

На питання, чи може Саакашвілі очолити ГПУ, Піскун відповів: "Міхеїл Саакашвілі може стати ким завгодно в нашій державі, тому що він є громадянином України. Саакашвілі впертий політик".

"Якщо він стане генеральним прокурором, і хтось думає, що це істотно змінить криміногенну ситуацію в державі, або кардинально змінить результати боротьби з корупцією, я вам скажу, що це не так. Не все залежить від генерального прокурора", – підкреслив він .

За словами Піскуна, все залежить від команди, яка працює з генеральним прокурором України.

"У мене є команда, яка налічує 5-7 тисяч прокурорів. Досвідчених грамотних, половина працює, половина зараз не працює з тих чи інших причин. Але вони у мене є. А хто є у Міхеїла Саакашвілі? Ким він замінить тих корумпованих прокурорів, яких буде виганяти або міняти? Він запросить їх з Великобританії або Польщі? Де їх взяти? З Грузії привезе або в Україні з якогось інституту або університету?" – зазначив екс-глава ГПУ.

"Треба мати не тільки розум, але і досвід. Коли ми починали працювати в прокуратурі, всі чітко розуміли, що поки ти 5 років не відробиш слідчим, 2-3 роки не відробиш помічником прокурора в судах, у нагляді, ти не будеш прокурором, тебе не призначать на самостійну процесуальну посаду. Тому що досвіду немає. І це працювало. Людина обіймала посаду, чітко розуміючи весь рух кримінального провадження", – пояснив він.

Водночас, сам Піскун уточнив, що не претендує на те, щоб учетверте очолити Генпрокуратуру України.

Міхеїл Саакашвілі kommersant.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що Міхеїл Саакашвілі після повернення до України може претендувати на посаду прем'єр-міністра або генерального прокурора.

У свою чергу, відомий адвокат Микола Полозов припустив, що в Україні Саакашвілі зіткнеться з кримінальним переслідуванням.

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